Маск і “нацистський” жест: як реагують у Німеччині

Салют прапору США або “Heil Hitler” – світ обговорює, що хотів продемонструвати ексцентричний спонсор Трампа мільярдер Ілон Маск під час промови на інавгурації президента США.

У Німеччині особливо гостро на вчинок Маска зреагували представники єврейських громад та громадських організацій. Мільярдеру одразу ж пригадали його явні симпатії до вкрай правої партії “Alternative für Deutschland” (AfD). Цілком однозначно класифікують дії соратника Трампа й німецькі юристи. Коментарі на тему зібрала “The Guardian”.

Так, берлінський суддя Кай-Уве Хербст сказав “Berliner Zeitung”, що навмисний діагональний випад правою рукою у повітря є достатнім доказом для пред’явлення звинувачення будь-кому відповідно до німецького законодавства. При цьому він додав: необхідно довести злий намір і те, що зацікавлена ​​особа знала, що це було вітання Гітлера.

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION. A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn — mils ✩˚.⋆ (@thelorebitch) January 20, 2025

Хербст мав справу із численними випадками використання нацистського вітання громадянами. Він наголосив: “Іноді це п’яні футбольні хулігани, іноді пропалестинські демонстранти, які хочуть спровокувати”. За словами судді найчастіше наміром у тих випадках, з якими він мав справу, була провокація, а не бажання поширювати нацистську ідеологію.

Бенедикт Мік, експерт з кримінального права, сказав, що визначення того, чи було вітання задумане як неонацистський жест, “залежатиме від загального контексту”.

“Вкрай дратівливим” назвала жест президентка єврейської громади Мюнхена та Верхньої Баварії Шарлотта Кноблох. Однак вона зазначила, що не так важливий жест, як неприховані політичні уподобання Маска.

“Набагато більше занепокоєння викликають політичні позиції Ілона Маска, його образливе втручання у виборчу кампанію з виборів до німецького парламенту та його підтримка партії, чиї антидемократичні цілі не повинні викликати жодних ілюзій”, – сказала Кноблох у своїй заяві, маючи на увазі підтримку мільярдером AfD.

Відомий німецько-французький публіцист та колишній заступник голови Центральної ради євреїв у Німеччині Мішель Фрідман у коментарі виданню “Tagesspiegel” схарактеризував дії Маска як “ганьбу”. Він вважає: мільярдер показав, що досягнута “небезпечна точка для всього вільного світу”. Фрідман сказав, що дивився пряму трансляцію з інавгурації Дональда Трампа та був шокований, побачивши жест Маска. На думку Фрідмана, найближчий соратник нового президента США недвозначно виконав нацистське вітання “Heil Hitler”.

“Я подумав, що порушення табу досягає точки, яка небезпечна для всього вільного світу. Жорстокість, дегуманізація, Освенцим – все це Гітлер. Масовий вбивця, підбурювач війни, людина, для якої люди були не більше ніж числами”, – нагадав Фрідман.

Нагадаємо, Маск зробив жест, що нагадує нацистське вітання, виступаючи на вашингтонській арені “Capital One” у день інавгурації 47-го президента США Дональда Трампа. Він подякував прихильникам Трампа, а потім поклав праву руку на серце і різко підняв угору. Потім обернувся та повторив жест в інший бік, сказавши: “Моє серце з вами”. Сам мільярдер, схоже, не надто стурбований з приводу скандалу, який спровокував. На своїй сторінці у власній соцмережі Х Маск написав: “Чесно кажучи, їм потрібні більш брудні трюки. Атака “всі – Гітлери” вже так набридла” і поставив знуджений смайл.

Frankly, вони потрібні better dirty tricks. The “everyone is Hitler” attack is sooo tired 😴 https://t.co/9fIqS5mWA0 — Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

“Фанати” Маска, виправдовуючи його, згадали про так званий салют Белламі – жест, який деякий час використовували під час ритуалу присяги вірності прапору США. Праву руку підносили до грудей і різко викидали вгору, спрямовуючи на прапор під час вимовлення слів “Клянуся у вірності моєму прапору”. Жест отримав свою назву на ім’я першого, хто його використав, – працівника молодіжного журналу “The Youth’s Companion” Френсіса Белламі. Такий жест справді використовували у США до Другої світової війни. Однак після вступу США у війну громадяни самі поступово почали відмовлятися від нього через схожість з нацистським вітанням, а в 1942-му Конгрес прийняв поправки до Кодексу про прапор США, згідно з якими присягу прапору стали вимовляти, поклавши праву руку долонею на серце.

Однак минуле Маска (той факт, що він народився і виріс у білій родині в ПАР за часів апартеїду) і підтримка ним украй правих політиків у тій само Німеччині змушують багатьох сумніватися в тому, що він “нічого такого не мав на увазі”.

“Той, хто на політичній сцені, виступаючи з політичною промовою перед частково вкрай правою аудиторією, витягує руку по діагоналі в повітря з силою та багаторазово, – робить гітлерівське вітання. У цьому немає нічого “ймовірного”, “схожого” або “спірного”. Жест говорить сам за себе”, – написав журналіст Ленц Якобсен у статті під заголовком “Гітлерівське вітання – це гітлерівське вітання” у виданні Die Zeit.