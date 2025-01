Маск і “нацистський” жест: як реагують у Німеччині

Салют прапору США або “Heil Hitler” – світ обговорює, що хотів продемонструвати ексцентричний спонсор Трампа мільярдер Ілон Маск під час промови на інавгурації президента США.

У Німеччині особливо гостро на вчинок Маска зреагували представники єврейських громад та громадських організацій. Мільярдеру одразу ж пригадали його явні симпатії до вкрай правої партії “Alternative für Deutschland” (AfD). Цілком однозначно класифікують дії соратника Трампа й німецькі юристи. Коментарі на тему зібрала “The Guardian”.

Так, берлінський суддя Кай-Уве Хербст сказав “Berliner Zeitung”, що навмисний діагональний випад правою рукою у повітря є достатнім доказом для пред’явлення звинувачення будь-кому відповідно до німецького законодавства. При цьому він додав: необхідно довести злий намір і те, що зацікавлена ​​особа знала, що це було вітання Гітлера.

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION.

A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn

— mils ✩˚.⋆ (@thelorebitch) January 20, 2025