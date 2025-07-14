Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина
Фото: pixabay.com
У місті Златопіль на Харківщині близько 12:00 було чутно два вибухи в районі приватного сектору. Про це повідомляв мер Микола Бакшеєв.
«Просимо всіх мешканців зберігати максимальний спокій. Дотримуйтесь інформаційної тиші: не поширюйте фото, відео чи будь-яку інформацію щодо місць влучань, наслідків чи пошкоджень у соцмережах та чатах. Це може допомогти ворогу», – закликав Бакшеєв.
За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по місту БпЛА типу «Герань-2».
«На цей час відомо про одну загиблу. Ще сім людей постраждали, серед них — 13-річна дитина», – повідомив Синєгубов.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: атака БпЛА, бакшеев, златополь, Олег Синегубов, погибшая;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 12:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Златопіль на Харківщині близько 12:00 було чутно два вибухи в районі приватного сектору. Про це повідомляв мер Микола Бакшеєв.".