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Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина

Події 12:53   14.07.2025
Вікторія Яковенко
Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина Фото: pixabay.com

У місті Златопіль на Харківщині близько 12:00 було чутно два вибухи в районі приватного сектору. Про це повідомляв мер Микола Бакшеєв.

«Просимо всіх мешканців зберігати максимальний спокій. Дотримуйтесь інформаційної тиші: не поширюйте фото, відео чи будь-яку інформацію щодо місць влучань, наслідків чи пошкоджень у соцмережах та чатах. Це може допомогти ворогу», – закликав Бакшеєв.

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по місту БпЛА типу «Герань-2».

«На цей час відомо про одну загиблу. Ще сім людей постраждали, серед них — 13-річна дитина», – повідомив Синєгубов.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 12:53;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Златопіль на Харківщині близько 12:00 було чутно два вибухи в районі приватного сектору. Про це повідомляв мер Микола Бакшеєв.".