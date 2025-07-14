Златопіль на Харківщині атакували БпЛА: загибла, серед постраждалих – дитина

У місті Златопіль на Харківщині близько 12:00 було чутно два вибухи в районі приватного сектору. Про це повідомляв мер Микола Бакшеєв.

«Просимо всіх мешканців зберігати максимальний спокій. Дотримуйтесь інформаційної тиші: не поширюйте фото, відео чи будь-яку інформацію щодо місць влучань, наслідків чи пошкоджень у соцмережах та чатах. Це може допомогти ворогу», – закликав Бакшеєв.

За попередніми даними голови ХОВА Олега Синєгубова, ворог вдарив по місту БпЛА типу «Герань-2».

«На цей час відомо про одну загиблу. Ще сім людей постраждали, серед них — 13-річна дитина», – повідомив Синєгубов.