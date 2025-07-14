РФ просунулася у Вовчанську і прагне наблизитися до Куп’янська – Машовець

Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець констатував, що ворог проявляє активність на півночі області та Куп’янському напрямку.

На Вовчанському напрямку росіяни намагаються просунутися в районі олійноекстракційного заводу.

“Зокрема, передові підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади намагаються просуватися в районі маслозаводу, проводячи по кілька атакуючих/штурмових дій на добу. Наразі противнику вдалося просунутися менш ніж на 100 метрів”, – уточнив аналітик.

До активних бойових дій перейшов супротивник і на Куп’янському напрямку. Після захоплення Радьківки армія РФ намагається розвивати свій успіх і просувається до Мирного та Московки.

“Водночас ворог веде запеклі бої за утримання Кіндрашівки, намагаючись таким чином прикрити фланг своїх передових підрозділів, які прориваються на околиці Куп’янська з півночі”, – зазначив Машовець.

Однак поки що жодних успіхів на цій ділянці фронту у ворога немає, додав експерт.