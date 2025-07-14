РФ просунулася у Вовчанську і прагне наблизитися до Куп’янська – Машовець
Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець констатував, що ворог проявляє активність на півночі області та Куп’янському напрямку.
На Вовчанському напрямку росіяни намагаються просунутися в районі олійноекстракційного заводу.
“Зокрема, передові підрозділи 128-ї окремої мотострілецької бригади намагаються просуватися в районі маслозаводу, проводячи по кілька атакуючих/штурмових дій на добу. Наразі противнику вдалося просунутися менш ніж на 100 метрів”, – уточнив аналітик.
До активних бойових дій перейшов супротивник і на Куп’янському напрямку. Після захоплення Радьківки армія РФ намагається розвивати свій успіх і просувається до Мирного та Московки.
“Водночас ворог веде запеклі бої за утримання Кіндрашівки, намагаючись таким чином прикрити фланг своїх передових підрозділів, які прориваються на околиці Куп’янська з півночі”, – зазначив Машовець.
Однак поки що жодних успіхів на цій ділянці фронту у ворога немає, додав експерт.
Читайте також: ЗСУ контратакували біля Мілового: зміни на фронті прокоментували в ISW
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: бои, Машовець, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «РФ просунулася у Вовчанську і прагне наблизитися до Куп’янська – Машовець»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 09:40;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оглядач «Інформаційного спротиву» Костянтин Машовець констатував, що ворог проявляє активність на півночі області та Куп’янському напрямку.".