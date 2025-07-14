РФ продвинулась в Волчанске и стремится приблизиться к Купянску – Машовец

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец констатировал, что враг проявляет активность на севере области, а также Купянском направлении.

На Волчанском направлении россияне пытаются продвинуться в районе маслоэкстракционного завода.

«В частности, передовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады пытаются продвигаться в районе Маслозавода, проводя по несколько атакующих/штурмовых действий в сутки. В настоящее время противнику удалось продвинуться менее чем на 100 метров», – уточнил аналитик.

К активным боевым действиям перешел противник и на Купянском направлении. После захвата Радьковки армия РФ пытается развивать свой успех и продвигается к Мирному и Московке.

«В то же время враг ведет упорные бои за удержание Кондрашовки, пытаясь таким образом прикрыть фланг своих передовых подразделений, которые прорываются в окрестности Купянска с севера», – отметил Машовец.

Однако пока что каких-либо успехов на этом участке фронта у врага нет, добавил эксперт.