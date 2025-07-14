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РФ продвинулась в Волчанске и стремится приблизиться к Купянску – Машовец

Украина 09:40   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
РФ продвинулась в Волчанске и стремится приблизиться к Купянску – Машовец Фото: sprotyv.info

Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец констатировал, что враг проявляет активность на севере области, а также Купянском направлении.

На Волчанском направлении россияне пытаются продвинуться в районе маслоэкстракционного завода.

«В частности, передовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады пытаются продвигаться в районе Маслозавода, проводя по несколько атакующих/штурмовых действий в сутки. В настоящее время противнику удалось продвинуться менее чем на 100 метров», – уточнил аналитик.

К активным боевым действиям перешел противник и на Купянском направлении. После захвата Радьковки армия РФ пытается развивать свой успех и продвигается к Мирному и Московке.

«В то же время враг ведет упорные бои за удержание Кондрашовки, пытаясь таким образом прикрыть фланг своих передовых подразделений, которые прорываются в окрестности Купянска с севера», – отметил Машовец.

Однако пока что каких-либо успехов на этом участке фронта у врага нет, добавил эксперт.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 09:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец констатировал, что враг проявляет активность на севере области, а также Купянском направлении.".