РФ продвинулась в Волчанске и стремится приблизиться к Купянску – Машовец
Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец констатировал, что враг проявляет активность на севере области, а также Купянском направлении.
На Волчанском направлении россияне пытаются продвинуться в районе маслоэкстракционного завода.
«В частности, передовые подразделения 128-й отдельной мотострелковой бригады пытаются продвигаться в районе Маслозавода, проводя по несколько атакующих/штурмовых действий в сутки. В настоящее время противнику удалось продвинуться менее чем на 100 метров», – уточнил аналитик.
К активным боевым действиям перешел противник и на Купянском направлении. После захвата Радьковки армия РФ пытается развивать свой успех и продвигается к Мирному и Московке.
«В то же время враг ведет упорные бои за удержание Кондрашовки, пытаясь таким образом прикрыть фланг своих передовых подразделений, которые прорываются в окрестности Купянска с севера», – отметил Машовец.
Однако пока что каких-либо успехов на этом участке фронта у врага нет, добавил эксперт.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: бои, Машовець, фронт, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 09:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Обозреватель «Информационного сопротивления» Константин Машовец констатировал, что враг проявляет активность на севере области, а также Купянском направлении.".