ВСУ контратаковали около Мелового: изменения на фронте прокомментировали в ISW

Ситуация на севере области остается без существенных изменений – россияне не смогли продвинуться, а вот СОУ контратаковали на западе от Волчанска, пишут в Институте изучения войны (ISW).

Тем временем враг заявил, что ВС РФ захватили Дегтярное – населенный пункт расположен на севере от Великого Бурлука. Однако подтвердить эту информацию в Институте изучения войны не смогли.

Также, передают оккупанты, ВСУ контратаковали вблизи Мелового.

«Неподтвержденные утверждения: 13 июля российский блогер заявил, что российские войска продвинулись вблизи Радьковки (к северу от Купянска). Российский источник опроверг сообщения о том, что российские войска захватили Соболевку (к западу от Купянска) и Московку (к северо-западу от Купянска)», – уточнили в ISW.

Не смогли продвинуться военные РФ и на Боровском направлении.

«12 и 13 июля российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки, на восток от Боровой вблизи Зеленого Гая и Копанок, а также на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Чернещины», – добавили аналитики.