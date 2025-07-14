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ВСУ контратаковали около Мелового: изменения на фронте прокомментировали в ISW

Украина 07:37   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
ВСУ контратаковали около Мелового: изменения на фронте прокомментировали в ISW

Ситуация на севере области остается без существенных изменений – россияне не смогли продвинуться, а вот СОУ контратаковали на западе от Волчанска, пишут в Институте изучения войны (ISW).

Тем временем враг заявил, что ВС РФ захватили Дегтярное – населенный пункт расположен на севере от Великого Бурлука. Однако подтвердить эту информацию в Институте изучения войны не смогли.

Также, передают оккупанты, ВСУ контратаковали вблизи Мелового.

«Неподтвержденные утверждения: 13 июля российский блогер заявил, что российские войска продвинулись вблизи Радьковки (к северу от Купянска). Российский источник опроверг сообщения о том, что российские войска захватили Соболевку (к западу от Купянска) и Московку (к северо-западу от Купянска)», – уточнили в ISW.

Не смогли продвинуться военные РФ и на Боровском направлении.

«12 и 13 июля российские войска атаковали на северо-восток от Боровой вблизи Загрызово и Колесниковки, на восток от Боровой вблизи Зеленого Гая и Копанок, а также на юго-восток от Боровой вблизи Грековки и в направлении Чернещины», – добавили аналитики.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 07:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ситуация на севере области остается без существенных изменений – россияне не смогли продвинуться, а вот СОУ контратаковали на западе от Волчанска, пишут в (ISW).".