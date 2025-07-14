ЗСУ контратакували біля Мілового: зміни на фронті прокоментували в ISW
Ситуація на півночі області залишається без істотних змін – росіяни не змогли просунутися, а от СОУ контратакували на заході від Вовчанська, пишуть в Інституті вивчення війни (ISW).
Тим часом ворог заявив, що ЗС РФ захопили Дігтярне – населений пункт розташований на півночі від Великого Бурлука. Однак підтвердити цю інформацію в Інституті вивчення війни не змогли.
Також, передають окупанти, ЗСУ контратакували поблизу Мілового.
“Непідтверджені твердження: 13 липня російський блогер заявив, що російські війська просунулися поблизу Радьківки (на північ від Куп’янська). Російське джерело спростувало повідомлення про те, що російські війська захопили Соболівку (на захід від Куп’янська) і Московку на північний захід від Куп’янська)”, – зазначили в ISW.
Не змогли просунутися військові РФ і Боровському напрямку.
“12 та 13 липня російські війська атакували на північний схід від Борової поблизу Загризового та Колісниківки, на схід від Борової поблизу Зеленого Гаю та Копанок, а також на південний схід від Борової поблизу Греківки та у напрямку Чернещини”, – додали аналітики.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Липня 2025 в 07:37;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на півночі області залишається без істотних змін – росіяни не змогли просунутися, а от СОУ контратакували на заході від Вовчанська, пишуть в (ISW).".