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Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА

Происшествия 06:59   14.07.2025
Николь Костенко-Лагутина
Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА Фото: Samuel King Jr/Flickr.com

Утром, около 06:00, в Харькове прозвучал взрыв.

По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотником.

«Предварительно вражеский дрон «молния» – тип БпЛА уточняется – ударил по проезжей части в Немышлянском районе города», – сообщил городской голова.

На момент «прилета» тревога в Харькове не звучала.

«Обошлось без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 06:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром, около 06:00, в Харькове прозвучал взрыв.".