Утренний «прилет» в Харькове — РФ ударила БпЛА
Фото: Samuel King Jr/Flickr.com
Утром, около 06:00, в Харькове прозвучал взрыв.
По информации мэра Игоря Терехова, враг атаковал город беспилотником.
«Предварительно вражеский дрон «молния» – тип БпЛА уточняется – ударил по проезжей части в Немышлянском районе города», – сообщил городской голова.
На момент «прилета» тревога в Харькове не звучала.
«Обошлось без пострадавших», – уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: обстрел, прилет, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 06:59;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром, около 06:00, в Харькове прозвучал взрыв.".