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Какой вред нанес разрушительный ураган Харькову, подсчитывают в мэрии

Общество 21:57   13.07.2025
Оксана Якушко
Какой вред нанес разрушительный ураган Харькову, подсчитывают в мэрии Фото: ХГС

Всего шквальный ветер повалил в Харькове почти 1,2 тыс. деревьев и столько же ветвей, сообщили в мэрии города.

Также ураган повредил 411 кровель, из-за непогоды оборваны 204 провода уличного освещения.

Коммунальщики уже убрали более 360 деревьев. Также уже отремонтировали 46 крыш и восстановили 42 провода.

Фото: ХГС

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 21:57;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего шквальный ветер повалил в Харькове почти 1,2 тыс. деревьев и столько же ветвей, сообщили в мэрии города.".