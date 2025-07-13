Какой вред нанес разрушительный ураган Харькову, подсчитывают в мэрии

Всего шквальный ветер повалил в Харькове почти 1,2 тыс. деревьев и столько же ветвей, сообщили в мэрии города.

Также ураган повредил 411 кровель, из-за непогоды оборваны 204 провода уличного освещения.

Коммунальщики уже убрали более 360 деревьев. Также уже отремонтировали 46 крыш и восстановили 42 провода.