Какой вред нанес разрушительный ураган Харькову, подсчитывают в мэрии
Фото: ХГС
Всего шквальный ветер повалил в Харькове почти 1,2 тыс. деревьев и столько же ветвей, сообщили в мэрии города.
Также ураган повредил 411 кровель, из-за непогоды оборваны 204 провода уличного освещения.
Коммунальщики уже убрали более 360 деревьев. Также уже отремонтировали 46 крыш и восстановили 42 провода.
Читайте также: Ночью возможен дождь. Прогноз погоды на 14 июля в Харькове и области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ветки, деревья, крыши, ураган, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Какой вред нанес разрушительный ураган Харькову, подсчитывают в мэрии»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 21:57;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Всего шквальный ветер повалил в Харькове почти 1,2 тыс. деревьев и столько же ветвей, сообщили в мэрии города.".