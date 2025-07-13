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Ночью возможен дождь. Прогноз погоды на 14 июля в Харькове и области

Погода 19:12   13.07.2025
Оксана Якушко
Ночью возможен дождь. Прогноз погоды на 14 июля в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 14 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночью ожидают местами небольшой кратковременный дождь. День должен пройти без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, 7-12 м/с, местами ожидают прорывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от 17 до 22 °, днем столбик термометра поднимется до 28 — 33 °.

В Харькове ночь пройдет без осадков. Днем также не ожидают существенных осадков.
Ветер прогнозируют северо-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью будет составлять 18 – 20°, днем воздух прогреется до 29 – 31°.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2025 в 19:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 14 июля, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".