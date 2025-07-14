Златополь на Харьковщине атаковали БпЛА: погибшая, ребенок среди пострадавших
В городе Златополь на Харьковщине около 12:00 было слышно два взрыва в районе частного сектора. Об этом сообщал мэр Николай Бакшеев.
«Просим всех жителей сохранять максимальное спокойствие. Соблюдайте информационную тишину: не распространяйте фото, видео или какую-либо информацию о местах попадания, последствиях или повреждениях в соцсетях и чатах. Это может помочь врагу», – призвал Бакшеев.
По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил по городу БпЛА типа «Герань-2».
«Сейчас известно об одной погибшей. Еще семь человек пострадали, среди них 13-летний ребенок», — сообщил Синегубов.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: атака БпЛА, бакшеев, златополь, Олег Синегубов, погибшая;
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- • Дата публикации материала: 14 июля 2025 в 12:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Златополь на Харьковщине около 12:00 было слышно два взрыва в районе частного сектора. Об этом сообщал мэр Николай Бакшеев.".