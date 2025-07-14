Златополь на Харьковщине атаковали БпЛА: погибшая, ребенок среди пострадавших

В городе Златополь на Харьковщине около 12:00 было слышно два взрыва в районе частного сектора. Об этом сообщал мэр Николай Бакшеев.

«Просим всех жителей сохранять максимальное спокойствие. Соблюдайте информационную тишину: не распространяйте фото, видео или какую-либо информацию о местах попадания, последствиях или повреждениях в соцсетях и чатах. Это может помочь врагу», – призвал Бакшеев.

По предварительным данным главы ХОВА Олега Синегубова, враг ударил по городу БпЛА типа «Герань-2».

«Сейчас известно об одной погибшей. Еще семь человек пострадали, среди них 13-летний ребенок», — сообщил Синегубов.