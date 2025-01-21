Трамп і шалений принтер: що вже підписав новий президент США

Одразу після інавгурації 47-й президент США Дональд Трамп кинувся підписувати укази, демонструючи рішучість круто змінити політику країни.

Встигнути за швидкістю, з якою Трамп ставить підписи, непросто. Список найбільш значущих рішень наводить CNN.

🔹 Трамп оголосив, що виводить США зі Всесвітньої організації охорони здоров’я. У його указі йдеться, що ВООЗ “продовжує вимагати несправедливо обтяжливі виплати” від США.

🔹 Трамп підписав указ, який виводить США з Паризької угоди щодо клімату (глобальної мирової угоди про скорочення викидів парникових газів – для запобігання всесвітньому потеплінню). Раніше президент США підтвердив свій намір подвоїти використання викопного палива.

🔹 Трамп скасував 78 указів епохи Байдена, включаючи указ, який вимагав від федеральних агентств продовжити заборону дискримінації за статевою ознакою; указ, який вимагав від призначенців виконавчої влади підписувати етичні зобов’язання; указ, який дозволяв трансгендерам служити в армії.

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🔹 Трамп оголосив надзвичайний стан на південному кордоні США. Це означає, що ресурси та персонал Пентагону розгорнуть та використають для створення стіни на кордоні з Мексикою. Адміністрація президента США також припинила використання застосунку, який дозволяє мігрантам повідомляти Митну та прикордонну службу США про свій намір в’їхати до Сполучених Штатів. Президент підписав указ, націлений на перегляд отримання громадянства США за правом народження.

🔹 Трамп вжив виконавчих заходів щодо назв пам’яток США. Зокрема, в указі йдеться про перейменування Мексиканської затоки на затоку Америки. А найвищій вершині США (горі на Алясці) президент повернув попередню назву – замість Деналі (як її перейменував президент Обама у 2015 році на честь корінного населення регіону) вона знову стане Мак-Кінлі – на честь 25-го президента США.

🔹Трамп підписав указ, продовживши термін, протягом якого материнська компанія TikTok має знайти нового власника, інакше їй загрожує заборона в США (до цього TikTok відповідно до рішення Верховного Суду в США призупинив роботу).

🔹 Трамп оголосив про помилування більшості тих, кого звинуватили в нападі на Капітолій у США 6 січня 2021 року, коли прихильники Трампа протестували після його програшу на виборах. Повне помилування торкнеться приблизно 1500 людей.

🔹 Трамп заснував новий Департамент ефективності уряду як підрозділ у складі федерального уряду у виконавчому указі. Ще до інавгурації президент США анонсував, що це утворення очолять Ілон Маск і Вівек Рамасвамі (бізнесмен та один з учасників праймеріз Республіканської партії 2024 року).