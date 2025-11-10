Live

Зміни клімату: наскільки потеплішає в Харкові та області до 2040 року

Погода 18:26   10.11.2025
Олена Нагорна
Середня температура повітря в Харківській області до 2040 року може зрости на 1 – 1,2 градуса, і це не найвищий показник у країні.

Прогнозовані зміни клімату в Україні проаналізував проєкт UA War Infographics із посиланням на дані Центральної геофізичної обсерваторії та Українського гідрометеорологічного інституту.

Найбільше зростання температури – від 1,2 до 1,8 градуса – очікують у Київській, Чернігівській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській областях, у частинах Полтавської, Кіровоградської, Одеської, Миколаївської, Рівненської, Сумської, Закарпатської областей та локально в деяких районах інших регіонів.

“Зміна клімату – це глобальний процес, який приносить нові можливості (вирощування нових культур), але також і загрози: зростають ризики посухи, деградації ґрунтів, поширення шкідників і зменшення врожайності”, – констатують в інфографіці.

За попередні 30 років середньорічна температура повітря в Україні зросла на 1,8 градуса. У період із 1991 по 1994 рік вона становила 8,4 градуса, а з 2020 по 2024 рік – вже 10,2 градуса.

А ось дані щодо середньорічної кількості опадів не демонструють тенденції до її збільшення чи зменшення. Цей показник коливається в межах від 546 до 651 мм.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, наприкінці 2024 та на початку 2025 року погода дивувала харків’ян – безсніжна більша частина зими, морози у лютому, найтепліші дні за всю історію метеоспостережень у січні та березні. Чи стала погода у регіоні аномальною, оцінювали фахівці ХНУ ім. В.Н. Каразіна.

Автор: Олена Нагорна
