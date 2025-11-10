Live

Изменения климата: насколько потеплеет в Харькове и области к 2040 году

10.11.2025
Елена Нагорная
Изменения климата: насколько потеплеет в Харькове и области к 2040 году

Средняя температура воздуха в Харьковской области к 2040 году может вырасти на 1 — 1,2 градуса, и это не самый высокий показатель в стране.

Прогнозируемые изменения климата в Украине проанализировал проект UA War Infographics со ссылкой на данные Центральной геофизической обсерватории и Украинского гидрометеорологического института.

Наиболее значительный рост температуры — от 1,2 до 1,8 градуса — ожидают в Киевской, Черниговской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Черкасской областях, в частях Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Ровенской, Сумской, Закарпатской областей и локально в некоторых районах других регионов.

«Изменения климата — это глобальный процесс, который приносит новые возможности (выращивание новых культур), но также и угрозы: растут риски засухи, деградации почв, распространения вредителей и снижения урожайности», — констатируют в инфографике.

За предыдущие 30 лет среднегодовая температура воздуха в Украине выросла на 1,8 градуса. В период с 1991 по 1994 год она составляла 8,4 градуса, а с 2020 по 2024 год — уже 10,2 градуса.

А вот данные по среднегодовому количеству осадков не демонстрируют тенденции к их увеличению или уменьшению. Этот показатель колеблется в пределах от 546 до 651 миллиметра.

Как сообщала МГ «Объектив», в конце 2024 и начале 2025 года погода удивляла харьковчан — бесснежная большая часть зимы, морозы в феврале, самые теплые дни за всю историю метеонаблюдений в январе и марте. Стала ли погода в регионе аномальной, оценивали специалисты ХНУ им. В.Н. Каразина.

Автор: Елена Нагорная
