Какие памятники архитектуры хочет Минкульт законсервировать на Харьковщине

Общество 18:37   20.05.2026
Оксана Якушко
На Харьковщину с рабочим визитом приехал первый заместитель Министра культуры Украины Иван Вербицкий, сообщили в ХОВА.

Область входит в список регионов с наибольшим количеством поврежденных в результате боевых действий исторических памятников, отметил Иван Вербицкий.

Вербицкий посетил «Харьковский исторический музей имени М. Ф. Сумцова» и «Харьковский художественный музей». Еще делегация Минкульта осмотрела здание литературно-мемориального музея Григория Сковороды в Сковородиновке. Усадьбу повредили российские ракеты в 2022 году. ХОВА в сотрудничестве с ЮНЕСКО установила укрытие для защиты сооружения. Но и его россияне повредили во время очередной атаки.

Теперь ХОВА вместе с ЮНЕСКО и международными партнерами работают над проектом и подготовкой к реконструкции памятника архитектуры национального значения «Госпром», сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.

Иван Вербицкий осмотрел и здание Харьковской ОДА, которое 1 марта 2022 года россияне атаковали двумя ракетами. В настоящее время объект законсервирован для предотвращения аварийности из-за погодных условий.

Участники визита также обсудили, что необходимо провести консервационные работы в Шаровском дворцово-парковом комплексе «Усадьба».

