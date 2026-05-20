Какие памятники архитектуры хочет Минкульт законсервировать на Харьковщине
На Харьковщину с рабочим визитом приехал первый заместитель Министра культуры Украины Иван Вербицкий, сообщили в ХОВА.
Область входит в список регионов с наибольшим количеством поврежденных в результате боевых действий исторических памятников, отметил Иван Вербицкий.
Вербицкий посетил «Харьковский исторический музей имени М. Ф. Сумцова» и «Харьковский художественный музей». Еще делегация Минкульта осмотрела здание литературно-мемориального музея Григория Сковороды в Сковородиновке. Усадьбу повредили российские ракеты в 2022 году. ХОВА в сотрудничестве с ЮНЕСКО установила укрытие для защиты сооружения. Но и его россияне повредили во время очередной атаки.
Теперь ХОВА вместе с ЮНЕСКО и международными партнерами работают над проектом и подготовкой к реконструкции памятника архитектуры национального значения «Госпром», сообщила заместитель начальника ХОВА Вита Ковальская.
Иван Вербицкий осмотрел и здание Харьковской ОДА, которое 1 марта 2022 года россияне атаковали двумя ракетами. В настоящее время объект законсервирован для предотвращения аварийности из-за погодных условий.
Участники визита также обсудили, что необходимо провести консервационные работы в Шаровском дворцово-парковом комплексе «Усадьба».
- Категории: Общество, Харьков; Теги: госпром, Григорий сковорода, здание, минкульт, музей сковороды, сковородиновка, Харьков, хога, шаровка;
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 18:37;