Двое парней ворвались в дом к паре, украли мотоцикл и надругались над женщиной

В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что нашли одного из двух парней, которых подозревают в нападении на сожителей в селе Охочее Берестинского района.

По версии следствия, злоумышленники – 19-летний и 20-летний местные жители, ночью 17 мая пробрались в дом к пострадавшим, угнали мотоцикл и скрылись. Однако потом решили вернуться.

«Проникли в дом потерпевшего, где между 38-летним хозяином и 19-летним правонарушителем возник конфликт, переросший в драку. В это время другой фигурант изнасиловал сожительницу потерпевшего, после чего скрылся в неизвестном направлении», – установили в полиции.

Одного из вероятных злоумышленников, 19-летнего парня, задержали и вручили подозрение – ему грозит восемь лет тюрьмы.

«В настоящее время продолжаются мероприятия по установлению места нахождения другого злоумышленника, причастного к изнасилованию», – добавили копы.