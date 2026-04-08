19-летнего на Харьковщине подозревают в изнасиловании ребенка

Общество 16:06   08.04.2026
Виктория Яковенко
На Харьковщине правоохранители сообщили о подозрении юноше. Следствие считает, что он изнасиловал 13-летнюю падчерицу его родного дяди.

По данным Харьковской областной прокуратуры, преступление произошло в конце января в одном из населённых пунктов Берестинского района.

Правоохранители установили, что 19-летний подозреваемый приехал в гости к своему дяде, где совершил в отношении его 13-летней падчерицы действия сексуального характера против воли потерпевшей.

«Злоумышленник, достоверно зная о возрасте ребенка и пользуясь его беспомощным состоянием, изнасиловал его. После совершенного юноша угрожал девочке, чтобы она никому не рассказывала о случившемся. Из-за страха и опасений потерпевшая некоторое время молчала, однако впоследствии рассказала обо всех матери», — отметили в прокуратуре.

Фигуранту вручили подозрение по факту изнасилования лица, не достигшего четырнадцати лет (ч. 4 ст. 152 УКУ). Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей. Санкция статьи предусматривает от десяти до пятнадцати лет тюрьмы.

Напомним, шокирующая история произошла в Харьковской области. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

