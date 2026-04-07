Происшествия 14:10   07.04.2026
Виктория Яковенко
Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании Фото: Харьковская областная прокуратура

Шокирующая история произошла на Харьковщине. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Это подтвердили результаты ДНК-исследования, уточнили в прокуратуре.

«Мужчина, зная о состоянии здоровья дочери, воспользовался ее беспомощностью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал девушку, пока жена и четыре других несовершеннолетних детей не находились дома», — сообщили правоохранители.

42-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.

«Отец знал, что его ребенок из-за своего психического состояния не способен полноценно осмысливать события и сопротивляться, и воспользовался этим для удовлетворения собственных циничных потребностей. Вместо того, чтобы быть опорой и защитой для дочери, нуждающейся в особом уходе, он посягнул на ее половую неприкосновенность», — сказал руководитель Лозовской окружной прокуратуры Сергей Колесник.

Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Стал ужасом для падчериц: отчим вскоре получит приговор на Харьковщине (видео)

Новости Харькова – главное 7 апреля: обстрелы, 16-летняя родила от отца
Новости Харькова – главное 7 апреля: обстрелы, 16-летняя родила от отца
07.04.2026, 14:15
Следующий отопительный в Харькове может быть под угрозой? Ответ Терехова
Следующий отопительный в Харькове может быть под угрозой? Ответ Терехова
07.04.2026, 11:05
Как сегодня будут ходить электрички между Харьковской и Полтавской областями
Как сегодня будут ходить электрички между Харьковской и Полтавской областями
07.04.2026, 09:16
Летели не один км: животных на Харьковщине спасли с помощью БпЛА (видео)
Летели не один км: животных на Харьковщине спасли с помощью БпЛА (видео)
07.04.2026, 13:06
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 7 апреля 2026: какой праздник и день в истории
07.04.2026, 06:00
Второй уровень опасности: о чем предупредили синоптики харьковчан
Второй уровень опасности: о чем предупредили синоптики харьковчан
07.04.2026, 14:43

Новости по теме:

24.02.2025
Сколько людей убили россияне на Харьковщине за три года Большой войны
24.02.2023
Изнасилованные оккупантами на Харьковщине: младшей 16, старшей 73 (сюжет)
05.05.2022
842 дела завели на оккупантов за обстрелы, убийства, пытки, изнасилования и мародерство на Харьковщине
08.04.2022
14-летняя девочка, изнасилованная 5 оккупантами в Буче, беременна — Денисова


  • Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 14:10;

