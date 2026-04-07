Родила от родного отца: мужчину на Харьковщине подозревают в изнасиловании
Шокирующая история произошла на Харьковщине. В марте в одном из сел Лозовского района 16-летняя, имеющая умственную отсталость, родила недоношенного ребенка от своего родного отца, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Это подтвердили результаты ДНК-исследования, уточнили в прокуратуре.
«Мужчина, зная о состоянии здоровья дочери, воспользовался ее беспомощностью. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он изнасиловал девушку, пока жена и четыре других несовершеннолетних детей не находились дома», — сообщили правоохранители.
42-летнему фигуранту сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 152 (изнасилование) УКУ, отметили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Ему уже избрали меру пресечения — содержание под стражей.
«Отец знал, что его ребенок из-за своего психического состояния не способен полноценно осмысливать события и сопротивляться, и воспользовался этим для удовлетворения собственных циничных потребностей. Вместо того, чтобы быть опорой и защитой для дочери, нуждающейся в особом уходе, он посягнул на ее половую неприкосновенность», — сказал руководитель Лозовской окружной прокуратуры Сергей Колесник.
• Дата публикации материала: 7 апреля 2026 в 14:10;