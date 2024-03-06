Воспитанница харьковского экопарка родила: карликовые лошади скоро приедут
В экопарке под Харьковом – пополнение среди американских карликовых лошадей.
«Весна только началась, а у нас уже бэби-бум! Прекрасное пополнение среди американских карликовых лошадей: этот замечательный малыш родился всего несколько часов назад. И новорожденный, и мама чувствуют себя отлично», – сообщили в пресс-службе экопарка.
Там также отметили, что мать и малыш находятся в Киеве, однако вскоре они приедут в Харьков.
«У нас в экопарке будет самая большая в Украине коллекция этих очень милых животных, которые принадлежат к самой миниатюрной породе лошадей в мире», — добавили в экопарке.
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- • Дата публикации материала: 6 марта 2024 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом – пополнение среди американских карликовых лошадей.".