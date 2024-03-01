Приятная новость из харьковского экопарка: вернулись два белых тигра (видео)
В экопарк под Харьковом вернули белых тигров – двух братьев. Они провели почти два года в Харьковском зоопарке.
«И снова приятная новость – в экопарк вернулись два белых тигра. Это уникальные животные, которыми могут похвастаться не так много зоопарков мира и настоящие любимцы наших посетителей. Теперь с ними можно снова увидеться на старом месте, в их любимых вольерах, которые мы восстановили после повреждений, полученных страшной весной-2022», — отметили в пресс-службе парка.
Там отметили, что животные уже ждут встречи с посетителями.
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- • Дата публикации материала: 1 марта 2024 в 11:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарк под Харьковом вернули белых тигров – двух братьев. Они провели почти два года в Харьковском зоопарке.".