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Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)

Суспільство 11:15   01.03.2024
Вікторія Яковенко
Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)

В екопарк під Харковом повернули білих тигрів – двох братів. Вони майже два роки провели у Харківському зоопарку.

«І знову приємна новина – до екопарку повернулися двоє білих тигрів. Це унікальні тварини, якими можуть похвалитися не так багато зоопарків світу, та справжні улюбленці наших відвідувачів. Тепер з ними можна знову побачитись на старому місці, у їхніх улюблених вольєрах, які ми відновили після ушкоджень, отриманих страшною весною-2022», – зазначили у пресслужбі парку.

Там зазначили, що тварини вже чекають на зустріч із відвідувачами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 11:15;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули білих тигрів – двох братів. Вони майже два роки провели у Харківському зоопарку.".