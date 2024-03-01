Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)
В екопарк під Харковом повернули білих тигрів – двох братів. Вони майже два роки провели у Харківському зоопарку.
«І знову приємна новина – до екопарку повернулися двоє білих тигрів. Це унікальні тварини, якими можуть похвалитися не так багато зоопарків світу, та справжні улюбленці наших відвідувачів. Тепер з ними можна знову побачитись на старому місці, у їхніх улюблених вольєрах, які ми відновили після ушкоджень, отриманих страшною весною-2022», – зазначили у пресслужбі парку.
Там зазначили, що тварини вже чекають на зустріч із відвідувачами.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2024 в 11:15;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули білих тигрів – двох братів. Вони майже два роки провели у Харківському зоопарку.".