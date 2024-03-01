Приємна новина з харківського екопарку: повернулися білі тигри (відео)

В екопарк під Харковом повернули білих тигрів – двох братів. Вони майже два роки провели у Харківському зоопарку.

«І знову приємна новина – до екопарку повернулися двоє білих тигрів. Це унікальні тварини, якими можуть похвалитися не так багато зоопарків світу, та справжні улюбленці наших відвідувачів. Тепер з ними можна знову побачитись на старому місці, у їхніх улюблених вольєрах, які ми відновили після ушкоджень, отриманих страшною весною-2022», – зазначили у пресслужбі парку.

Там зазначили, що тварини вже чекають на зустріч із відвідувачами.

Читайте також: У Долині альпака харківського екопарку обіцяють безкоштовні обіди у вихідні