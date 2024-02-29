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У Долині альпака харківського екопарку обіцяють безкоштовні обіди у вихідні

Суспільство 07:45   29.02.2024
Оксана Горун
У Долині альпака харківського екопарку обіцяють безкоштовні обіди у вихідні

Перша з локацій екопарку, яку відновили після початку повномасштабного вторгнення – Долина альпака – “запрацювала з подвоєною силою”.

“Наша Долина альпака не просто відновила свою роботу після зимових канікул, а й запрацювала з подвоєною силою. Тут ви можете не лише отримати задоволення від прогулянки природою, помилуватися різноманітними тваринами та погодувати й попестити представників контактної групи – альпака, овець, кізочок тощо – а й безплатно поласувати у вихідні смачними й поживними обідами від наших шеф-кухарів!” повідомила пресслужба екопарку.

Нагадаємо, дістатися екопарку можна на безплатних автобусах, які курсують із площі Свободи.

 Читайте також: Рідкого віслюка привезли в екопарк під Харковом: він один такий в Україні (відео)

Автор: Оксана Горун
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Ви читали новину: «У Долині альпака харківського екопарку обіцяють безкоштовні обіди у вихідні»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 07:45;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перша з локацій екопарку, яку відновили після початку повномасштабного вторгнення – Долина альпака – “запрацювала з подвоєною силою”".