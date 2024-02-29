У Долині альпака харківського екопарку обіцяють безкоштовні обіди у вихідні

Перша з локацій екопарку, яку відновили після початку повномасштабного вторгнення – Долина альпака – “запрацювала з подвоєною силою”.

“Наша Долина альпака не просто відновила свою роботу після зимових канікул, а й запрацювала з подвоєною силою. Тут ви можете не лише отримати задоволення від прогулянки природою, помилуватися різноманітними тваринами та погодувати й попестити представників контактної групи – альпака, овець, кізочок тощо – а й безплатно поласувати у вихідні смачними й поживними обідами від наших шеф-кухарів!” – повідомила пресслужба екопарку.

Нагадаємо, дістатися екопарку можна на безплатних автобусах, які курсують із площі Свободи.