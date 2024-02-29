У Долині альпака харківського екопарку обіцяють безкоштовні обіди у вихідні
Перша з локацій екопарку, яку відновили після початку повномасштабного вторгнення – Долина альпака – “запрацювала з подвоєною силою”.
“Наша Долина альпака не просто відновила свою роботу після зимових канікул, а й запрацювала з подвоєною силою. Тут ви можете не лише отримати задоволення від прогулянки природою, помилуватися різноманітними тваринами та погодувати й попестити представників контактної групи – альпака, овець, кізочок тощо – а й безплатно поласувати у вихідні смачними й поживними обідами від наших шеф-кухарів!” – повідомила пресслужба екопарку.
Нагадаємо, дістатися екопарку можна на безплатних автобусах, які курсують із площі Свободи.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: долина альпака, новини Харкова, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Лютого 2024 в 07:45;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перша з локацій екопарку, яку відновили після початку повномасштабного вторгнення – Долина альпака – “запрацювала з подвоєною силою”".