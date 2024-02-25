Рідкісного віслюка привезли в харківський екопарк (відео)
Єдиний в Україні представник дуже рідкісної породи віслюків Пуату оселився у регіональному ландшафтному парку під Харковом.
Як зазначають у пресслужбі екопарку, незабаром очікують на прибуття ще кількох віслюків, а в майбутньому планується створення ферми найбільших і довгошерстих представників цього виду.
“Вони обов’язково стануть улюбленцями дітлахів, адже крім яскравої зовнішності мають ще й добродушний та веселий характер“, – упевнені в екопарку.
Відео: фейсбук екопарку
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: осел, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 20:42;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Єдиний в Україні представник дуже рідкісної породи віслюків Пуату оселився у регіональному ландшафтному парку під Харковом".