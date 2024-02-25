Рідкісного віслюка привезли в харківський екопарк (відео)

Єдиний в Україні представник дуже рідкісної породи віслюків Пуату оселився у регіональному ландшафтному парку під Харковом.

Як зазначають у пресслужбі екопарку, незабаром очікують на прибуття ще кількох віслюків, а в майбутньому планується створення ферми найбільших і довгошерстих представників цього виду.

“Вони обов’язково стануть улюбленцями дітлахів, адже крім яскравої зовнішності мають ще й добродушний та веселий характер“, – упевнені в екопарку.

Відео: фейсбук екопарку