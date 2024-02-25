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Ще одну локацію відкриють незабаром в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 14:57   25.02.2024
Олена Нагорна
Ще одну локацію відкриють незабаром в екопарку під Харковом (відео)

В екопарку готують до відкриття для відвідувачів ще одну локацію – вольєри птахів.

Вольєри вже повністю відновлені та обживаються папугами, які дуже раді поверненню додому, повідомляють у пресслужбі регіонального ландшафтного парку.

Відео: фейсбук екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 14:57;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку готують до відкриття для відвідувачів ще одну локацію – вольєри птахів".