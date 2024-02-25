Ще одну локацію відкриють незабаром в екопарку під Харковом (відео)

В екопарку готують до відкриття для відвідувачів ще одну локацію – вольєри птахів.

Вольєри вже повністю відновлені та обживаються папугами, які дуже раді поверненню додому, повідомляють у пресслужбі регіонального ландшафтного парку.

Відео: фейсбук екопарку