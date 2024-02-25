Ще одну локацію відкриють незабаром в екопарку під Харковом (відео)
В екопарку готують до відкриття для відвідувачів ще одну локацію – вольєри птахів.
Вольєри вже повністю відновлені та обживаються папугами, які дуже раді поверненню додому, повідомляють у пресслужбі регіонального ландшафтного парку.
Відео: фейсбук екопарку
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Лютого 2024 в 14:57;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку готують до відкриття для відвідувачів ще одну локацію – вольєри птахів".