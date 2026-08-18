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Десять людей загинули: армія РФ обстріляла Печеніги – Синєгубов

Події 09:48   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Десять людей загинули: армія РФ обстріляла Печеніги – Синєгубов

Близько 09:40 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Печенігах на Харківщині.

Станом на 09:48 вже відомо про десятьох загиблих. Ще вісім людей постраждали. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Також є руйнування цивільної інфраструктури й будинків.

Внаслідок удару пошкоджено десять приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше сім автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки“, – додав начальник ХОВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що дев’ятирічний хлопчик постраждав через удар росіян по Ізюму. Усього постраждалих – п’ятеро. Також у місті пошкоджені п’ять приватних будинків.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 09:48;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 09:40 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Печенігах на Харківщині.".