Десять людей загинули: армія РФ обстріляла Печеніги – Синєгубов

Близько 09:40 начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про удар по Печенігах на Харківщині.

Станом на 09:48 вже відомо про десятьох загиблих. Ще вісім людей постраждали. Наразі медики надають їм необхідну допомогу. Також є руйнування цивільної інфраструктури й будинків.

“Внаслідок удару пошкоджено десять приватних будинків, кафе, пошту, магазин і щонайменше сім автомобілів. Екстрені служби усувають наслідки атаки“, – додав начальник ХОВА.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що дев’ятирічний хлопчик постраждав через удар росіян по Ізюму. Усього постраждалих – п’ятеро. Також у місті пошкоджені п’ять приватних будинків.