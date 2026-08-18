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Обидва авто перекинулися: на Харківщині зіткнулися автобус та вантажівка

Події 09:35   18.08.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Обидва авто перекинулися: на Харківщині зіткнулися автобус та вантажівка

У соцмережах повідомляють про зіткнення пасажирського автобуса “Златопіль-Харків” та вантажного авто.

За інформацією очевидців, це сталося біля Покотилівки.

ДТП з автобусом на Харківщині
Фото: monitor 1654

На фото видно, що внаслідок ДТП обидва авто перекинулися.

ДТП з автобусом на Харківщині
Фото: monitor 1654

Інформації про загиблих, за даними користувачів, немає. Однак на місці аварії присутні медики “швидкої”.

ДТП з автобусом на Харківщині
Фото: monitor 1654

Наразі офіційної інформації від правоохоронців щодо ДТП немає. А от очевидці не повідомляють, як сталося зіткнення, і хто може бути ймовірним винуватцем аварії. Новина доповнюватиметься.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 18 Серпня 2026 в 09:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У соцмережах повідомляють про зіткнення пасажирського автобуса “Златопіль-Харків” та вантажного авто.".