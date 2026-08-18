Обидва авто перекинулися: на Харківщині зіткнулися автобус та вантажівка

У соцмережах повідомляють про зіткнення пасажирського автобуса “Златопіль-Харків” та вантажного авто.

За інформацією очевидців, це сталося біля Покотилівки.

На фото видно, що внаслідок ДТП обидва авто перекинулися.

Інформації про загиблих, за даними користувачів, немає. Однак на місці аварії присутні медики “швидкої”.

Наразі офіційної інформації від правоохоронців щодо ДТП немає. А от очевидці не повідомляють, як сталося зіткнення, і хто може бути ймовірним винуватцем аварії. Новина доповнюватиметься.