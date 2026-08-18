Оба авто перевернулись: на Харьковщине столкнулся автобус и грузовик

В соцсетях сообщают о столкновении пассажирского автобуса «Златополь-Харьков» и грузового авто.

По информации очевидцев, это произошло около Покотиловки.

На фото видно, что в результате ДТП оба авто перевернулись.

Информации о погибших, по данным пользователей, нет. Однако на месте аварии присутствую медики «скорой».

На данный момент официальной информации от правоохранителей, касаемо ДТП нет. А вот очевидцы не сообщают, как произошло столкновение и кто может быть вероятным виновником аварии. Новость будет дополняться.