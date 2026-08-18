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Оба авто перевернулись: на Харьковщине столкнулся автобус и грузовик

Происшествия 09:35   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Оба авто перевернулись: на Харьковщине столкнулся автобус и грузовик Фото: monitor 1654

В соцсетях сообщают о столкновении пассажирского автобуса «Златополь-Харьков» и грузового авто.

По информации очевидцев, это произошло около Покотиловки.

ДТП с автобусом на Харьковщине
Фото: monitor 1654

На фото видно, что в результате ДТП оба авто перевернулись.

ДТП с автобусом на Харьковщине
Фото: monitor 1654

Информации о погибших, по данным пользователей, нет.  Однако на месте аварии присутствую медики «скорой».

ДТП с автобусом на Харьковщине
Фото: monitor 1654

На данный момент официальной информации от правоохранителей, касаемо ДТП нет. А вот очевидцы не сообщают, как произошло столкновение и кто может быть вероятным виновником аварии. Новость будет дополняться.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 09:35;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В соцсетях сообщают о столкновении пассажирского автобуса «Златополь-Харьков» и грузового авто.".