Оба авто перевернулись: на Харьковщине столкнулся автобус и грузовик
В соцсетях сообщают о столкновении пассажирского автобуса «Златополь-Харьков» и грузового авто.
По информации очевидцев, это произошло около Покотиловки.
На фото видно, что в результате ДТП оба авто перевернулись.
Информации о погибших, по данным пользователей, нет. Однако на месте аварии присутствую медики «скорой».
На данный момент официальной информации от правоохранителей, касаемо ДТП нет. А вот очевидцы не сообщают, как произошло столкновение и кто может быть вероятным виновником аварии. Новость будет дополняться.