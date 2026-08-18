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Десять людей погибли: армия РФ обстреляла Печенеги – Синегубов

Происшествия 09:48   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Десять людей погибли: армия РФ обстреляла Печенеги – Синегубов Фото: flickr.com

Около 09:40 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Печенегах на Харьковщине.

По состоянию на 09:48 уже известно о десяти погибших. Еще восемь людей пострадали. На данный момент медики оказывают им необходимую помощь. Также есть разрушения гражданской инфраструктуры и домов.

«В результате удара повреждены десять частных домов, кафе, почта, магазин и не менее семи автомобилей. Экстренные службы устраняют последствия атаки», – добавил начальник ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что девятилетний мальчик пострадал из-за удара россиян по Изюму. Всего пострадавших – пятеро. Также в городе повреждены пять частных домов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 09:48;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 09:40 начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об ударе по Печенегах на Харьковщине.".