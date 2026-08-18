Девятилетний мальчик пострадал из-за удара россиян по Изюму – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг ударил по Изюму утром 18 августа.

В результате российского обстрела пострадали пятеро людей, среди них – девятилетний мальчик, уточнил Синегубов. Всем им медики оказывают необходимую помощь.

«В городе повреждены пять частных домов. Профильные службы устраняют последствия атаки», – добавил начальник ХОВА.

Напомним, ночью 18 августа россияне также ударили по Харькову. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов около 02:40. Как оказалось, удар пришелся по АЗС в Индустриальном районе. Известно, что враг выпустил по городу беспилотник. Информации о пострадавших нет.