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Девятилетний мальчик пострадал из-за удара россиян по Изюму – Синегубов

Происшествия 07:37   18.08.2026
Николь Костенко-Лагутина
Девятилетний мальчик пострадал из-за удара россиян по Изюму – Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг ударил по Изюму утром 18 августа.

В результате российского обстрела пострадали пятеро людей, среди них – девятилетний мальчик, уточнил Синегубов. Всем им медики оказывают необходимую помощь.

Обстрел Харьковщины 18 августа

«В городе повреждены пять частных домов. Профильные службы устраняют последствия атаки», – добавил начальник ХОВА.

Обстрел Харьковщины 18 августа

Напомним, ночью 18 августа россияне также ударили по Харькову. Об этом сообщил мэр Игорь Терехов около 02:40. Как оказалось, удар пришелся по АЗС в Индустриальном районе. Известно, что враг выпустил по городу беспилотник. Информации о пострадавших нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 18 августа 2026 в 07:37;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что враг ударил по Изюму утром 18 августа.".