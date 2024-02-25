Еще одну локацию откроют вскоре в экопарке под Харьковом (видео)

В экопарке готовят к открытию для посетителей еще одну локацию — вольеры птиц.

Вольеры уже полностью восстановлены и обживаются попугаями, которые очень рады возвращению домой, сообщают в пресс-службе регионального ландшафтного парка.

Видео: Facebook экопарка