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Еще одну локацию откроют вскоре в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 14:57   25.02.2024
Елена Нагорная
Еще одну локацию откроют вскоре в экопарке под Харьковом (видео) Фото: Facebook экопарка

В экопарке готовят к открытию для посетителей еще одну локацию — вольеры птиц.

Вольеры уже полностью восстановлены и обживаются попугаями, которые очень рады возвращению домой, сообщают в пресс-службе регионального ландшафтного парка.

Видео: Facebook экопарка

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 14:57;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке готовят к открытию для посетителей еще одну локацию — вольеры птиц".