Еще одну локацию откроют вскоре в экопарке под Харьковом (видео)
Фото: Facebook экопарка
В экопарке готовят к открытию для посетителей еще одну локацию — вольеры птиц.
Вольеры уже полностью восстановлены и обживаются попугаями, которые очень рады возвращению домой, сообщают в пресс-службе регионального ландшафтного парка.
Видео: Facebook экопарка
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- • Дата публикации материала: 25 февраля 2024 в 14:57;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке готовят к открытию для посетителей еще одну локацию — вольеры птиц".