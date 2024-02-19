Орангутан Кузя вернулся в харьковский экопарк после 2-х лет эмиграции (видео)

В экопарк под Харьковом вернули любимца детей – орангутана по кличке Кузя.

«Главное в общении с животными – это любовь. Они ее чувствуют и обязательно отвечают взаимностью, как это делает орангутан Кузя. А еще у Кузи настоящий праздник – он наконец-то вернулся в экопарк после почти двухлетней вынужденной эмиграции. Ведь нет ничего лучше, чем быть дома!», — отметили в пресс-службе экопарка.