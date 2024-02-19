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Орангутан Кузя вернулся в харьковский экопарк после 2-х лет эмиграции (видео)

Общество 12:26   19.02.2024
Виктория Яковенко
Орангутан Кузя вернулся в харьковский экопарк после 2-х лет эмиграции (видео)

В экопарк под Харьковом вернули любимца детей – орангутана по кличке Кузя.

«Главное в общении с животными – это любовь. Они ее чувствуют и обязательно отвечают взаимностью, как это делает орангутан Кузя. А еще у Кузи настоящий праздник – он наконец-то вернулся в экопарк после почти двухлетней вынужденной эмиграции. Ведь нет ничего лучше, чем быть дома!», — отметили в пресс-службе экопарка.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 12:26;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарк под Харьковом вернули любимца детей – орангутана по кличке Кузя.".