Орангутан Кузя вернулся в харьковский экопарк после 2-х лет эмиграции (видео)
В экопарк под Харьковом вернули любимца детей – орангутана по кличке Кузя.
«Главное в общении с животными – это любовь. Они ее чувствуют и обязательно отвечают взаимностью, как это делает орангутан Кузя. А еще у Кузи настоящий праздник – он наконец-то вернулся в экопарк после почти двухлетней вынужденной эмиграции. Ведь нет ничего лучше, чем быть дома!», — отметили в пресс-службе экопарка.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: діти, дети, Кузя, орангутан, экопарк, эмиграция;
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- • Дата публикации материала: 19 февраля 2024 в 12:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарк под Харьковом вернули любимца детей – орангутана по кличке Кузя.".