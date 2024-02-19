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Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції

Суспільство 12:26   19.02.2024
Вікторія Яковенко
Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції

В екопарк під Харковом повернули улюбленця дітлахів – орангутанга на прізвисько Кузя.

«Головне у спілкуванні з тваринами – це любов. Вони її відчувають і обов’язково відповідають взаємністю, як це робить орангутан Кузя. А ще у Кузі справжнє свято – він нарешті повернувся до екопарку після майже дворічної вимушеної еміграції. Адже нема нічого кращого, ніж бути вдома!», – зазначили у пресслужбі екопарку.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 12:26;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули улюбленця дітлахів – орангутанга на прізвисько Кузя.".