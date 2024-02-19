Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції
В екопарк під Харковом повернули улюбленця дітлахів – орангутанга на прізвисько Кузя.
«Головне у спілкуванні з тваринами – це любов. Вони її відчувають і обов’язково відповідають взаємністю, як це робить орангутан Кузя. А ще у Кузі справжнє свято – він нарешті повернувся до екопарку після майже дворічної вимушеної еміграції. Адже нема нічого кращого, ніж бути вдома!», – зазначили у пресслужбі екопарку.
Читайте також: Рисей привезли в екопарк під Харковом: вони – перші жителі нової зони (відео)
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: діти, Кузя, орангутан, экопарк, эмиграция;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 19 Лютого 2024 в 12:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарк під Харковом повернули улюбленця дітлахів – орангутанга на прізвисько Кузя.".