Орангутан Кузя повернувся в харківський екопарк після 2-х років еміграції

В екопарк під Харковом повернули улюбленця дітлахів – орангутанга на прізвисько Кузя.

«Головне у спілкуванні з тваринами – це любов. Вони її відчувають і обов’язково відповідають взаємністю, як це робить орангутан Кузя. А ще у Кузі справжнє свято – він нарешті повернувся до екопарку після майже дворічної вимушеної еміграції. Адже нема нічого кращого, ніж бути вдома!», – зазначили у пресслужбі екопарку.