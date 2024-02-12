Рисей привезли в екопарк під Харковом: вони – перші жителі нової зони (відео)
В екопарку під Харковом з’явилися нові мешканці. Це молоді північноамериканські рисі, які постраждали внаслідок повномасштабної війни.
В однієї кішечки є невелика травма – око пошкодило уламком снаряда. Також тварини поки що полохливі та гостро реагують на гучні звуки, проте в екопарку сподіваються, що спокій і дбайливий догляд допоможуть їм прижитися у новому вольєрі.
Відео: пресслужба екопарку
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Ці рисі – перші мешканці експозиційної зони “Північна Америка”, яку планують створити в межах відновлення екопарку. До котячих у майбутньому приєднаються бізони, олені, вовки та інші північноамериканські тварини.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: рыси, рысь, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 16:16;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В екопарку під Харковом з’явилися нові мешканці. Це молоді північноамериканські рисі, які постраждали внаслідок повномасштабної війни".