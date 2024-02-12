Рысей привезли в экопарк под Харковом: они — первые жители новой зоны (видео)

В экопарке под Харьковом появились новые жители. Это молодые североамериканские рыси, пострадавшие в результате полномасштабной войны.

У одной кошечки есть небольшая травма — глаз повредило осколком от снаряда. Также животные пока пугливы и остро реагируют на громкие звуки, однако в экопарке надеются, что покой и забота помогут им прижиться в новом вольере.

Видео: пресс-служба экопарка

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Эти рыси — первые жители экспозиционной зоны «Северная Америка», которую планируют создать в рамках восстановления экопарка. К кошачьим в будущем присоединятся бизоны, олени, волки и другие североамериканские животные.