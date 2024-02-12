Рысей привезли в экопарк под Харковом: они — первые жители новой зоны (видео)
В экопарке под Харьковом появились новые жители. Это молодые североамериканские рыси, пострадавшие в результате полномасштабной войны.
У одной кошечки есть небольшая травма — глаз повредило осколком от снаряда. Также животные пока пугливы и остро реагируют на громкие звуки, однако в экопарке надеются, что покой и забота помогут им прижиться в новом вольере.
Видео: пресс-служба экопарка
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Эти рыси — первые жители экспозиционной зоны «Северная Америка», которую планируют создать в рамках восстановления экопарка. К кошачьим в будущем присоединятся бизоны, олени, волки и другие североамериканские животные.
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 16:16;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом появились новые жители. Это молодые североамериканские рыси, пострадавшие в результате полномасштабной войны".