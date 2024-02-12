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Рысей привезли в экопарк под Харковом: они — первые жители новой зоны (видео)

Общество 16:16   12.02.2024
Елена Нагорная
Рысей привезли в экопарк под Харковом: они — первые жители новой зоны (видео)

В экопарке под Харьковом появились новые жители. Это молодые североамериканские рыси, пострадавшие в результате полномасштабной войны.

У одной кошечки есть небольшая травма — глаз повредило осколком от снаряда. Также животные пока пугливы и остро реагируют на громкие звуки, однако в экопарке надеются, что покой и забота помогут им прижиться в новом вольере.

Видео: пресс-служба экопарка

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Эти рыси — первые жители экспозиционной зоны «Северная Америка», которую планируют создать в рамках восстановления экопарка. К кошачьим в будущем присоединятся бизоны, олени, волки и другие североамериканские животные.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 16:16;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарке под Харьковом появились новые жители. Это молодые североамериканские рыси, пострадавшие в результате полномасштабной войны".