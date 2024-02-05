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Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)

Общество 12:46   05.02.2024
Виктория Яковенко
Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)

В экопарк под Харьковом вернули еще одних «вынужденных переселенцев» — двух белых тигров – мальчика и девочку.

«На очереди – еще двое зверей, двое братьев. А к весне мы планируем привезти еще группу крупных хищников, в частности, на радость детишкам, их любимцев – тигрят», — отмечают в пресс-службе парка.

Там также рассказали, что восстановили еще не все вольеры, а также не завершили полноценное разминирование территории экопарка. Однако продолжают работать, чтобы полностью восстановиться и вернуть всех животных.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 5 февраля 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В экопарк под Харьковом вернули еще одних «вынужденных переселенцев» — двух белых тигров – мальчика и девочку.".