Белых тигров вернули в харьковский экопарк: кого еще привезут весной (видео)

В экопарк под Харьковом вернули еще одних «вынужденных переселенцев» — двух белых тигров – мальчика и девочку.

«На очереди – еще двое зверей, двое братьев. А к весне мы планируем привезти еще группу крупных хищников, в частности, на радость детишкам, их любимцев – тигрят», — отмечают в пресс-службе парка.

Там также рассказали, что восстановили еще не все вольеры, а также не завершили полноценное разминирование территории экопарка. Однако продолжают работать, чтобы полностью восстановиться и вернуть всех животных.