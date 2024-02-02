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Вернулись домой: поврежденный вольер мартышек отстроили в харьковском экопарке

Общество 15:17   02.02.2024
Виктория Яковенко
Вернулись домой: поврежденный вольер мартышек отстроили в харьковском экопарке

Павильон зеленых мартышек в харьковском экопарке, который повредили россияне, отремонтировали. Одна из животных уже стала мамой после возвращения домой.

«Очередными счастливчиками, вернувшимися в свой дом, стали зеленые мартышки. Этим выходцам из Восточной Африки для комфортной жизни нужны специальные условия, поэтому они очень рады вернуться в свой восстановленный павильон», — отметили в пресс-службе экопарка.

Там добавили, что павильон тщательно реконструировали: устранили все повреждения, вставили новое стекло и оборудовали всем необходимым.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 15:17;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Павильон зеленых мартышек в харьковском экопарке, который повредили россияне, отремонтировали. Одна из животных уже стала мамой после возвращения домой.".