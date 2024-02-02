Вернулись домой: поврежденный вольер мартышек отстроили в харьковском экопарке

Павильон зеленых мартышек в харьковском экопарке, который повредили россияне, отремонтировали. Одна из животных уже стала мамой после возвращения домой.

«Очередными счастливчиками, вернувшимися в свой дом, стали зеленые мартышки. Этим выходцам из Восточной Африки для комфортной жизни нужны специальные условия, поэтому они очень рады вернуться в свой восстановленный павильон», — отметили в пресс-службе экопарка.

Там добавили, что павильон тщательно реконструировали: устранили все повреждения, вставили новое стекло и оборудовали всем необходимым.