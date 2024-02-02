Вернулись домой: поврежденный вольер мартышек отстроили в харьковском экопарке
Павильон зеленых мартышек в харьковском экопарке, который повредили россияне, отремонтировали. Одна из животных уже стала мамой после возвращения домой.
«Очередными счастливчиками, вернувшимися в свой дом, стали зеленые мартышки. Этим выходцам из Восточной Африки для комфортной жизни нужны специальные условия, поэтому они очень рады вернуться в свой восстановленный павильон», — отметили в пресс-службе экопарка.
Там добавили, что павильон тщательно реконструировали: устранили все повреждения, вставили новое стекло и оборудовали всем необходимым.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дім, дом, мартышки, отстроили, повредили, россияне, Харьков., экопарк;
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- • Дата публикации материала: 2 февраля 2024 в 15:17;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Павильон зеленых мартышек в харьковском экопарке, который повредили россияне, отремонтировали. Одна из животных уже стала мамой после возвращения домой.".