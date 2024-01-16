Live
  • Вт 16.01.2024
    • Харьков
  •   -6°С
  • USD 37.86
  • EUR 41.48

Непоседливых диких кошек скоро увидят харьковчане в экопарке (видео)

Общество 19:36   16.01.2024
Елена Нагорная
Непоседливых диких кошек скоро увидят харьковчане в экопарке (видео)

Восстановление вольера для сервалов — африканских хищных млекопитающих из семейства кошачьих — в харьковском экопарке находится на завершающем этапе.

Животные с нетерпением ждут возвращения в свой основной вольер, пишет пресс-служба экопарка в Facebook.

«Для этих непоседливых и любознательных мелких кошачьих хищников возможность находиться в центре внимания гостей экопарка, особенно детей, — это настоящая радость. И уже очень скоро они вернутся в свой родной дом», — говорится в публикации.

Видео: пресс-служба экопарка

Читайте также: Первых обезьян вернули в экопарк под Харьковом (видео)

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Уже 16 пострадавших от ракетного удара по центру Харькова — Терехов (видео)
Уже 16 пострадавших от ракетного удара по центру Харькова — Терехов (видео)
16.01.2024, 23:12
11 пострадавших, повреждены дома — Синегубов об ударе РФ по центру Харькова
11 пострадавших, повреждены дома — Синегубов об ударе РФ по центру Харькова
16.01.2024, 22:39
Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, смертельные ДТП, ракетный удар
Главные новости Харькова 16.01: эвакуация, смертельные ДТП, ракетный удар
16.01.2024, 23:26
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
США передадут Зеленскому в Давосе призыв перейти Украине к обороне – Bloomberg
16.01.2024, 14:29
Армия РФ ударила ракетами по центру Харькова, сообщают о четырех пострадавших
Армия РФ ударила ракетами по центру Харькова, сообщают о четырех пострадавших
16.01.2024, 22:11
Количество пострадавших в Харькове возросло до 17: Синегубов — об их состоянии
Количество пострадавших в Харькове возросло до 17: Синегубов — об их состоянии
16.01.2024, 23:34

Новости по теме:


Вы читали новость: «Непоседливых диких кошек скоро увидят харьковчане в экопарке (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 19:36;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление вольера для сервалов — африканских хищных млекопитающих из семейства кошачьих — в харьковском экопарке находится на завершающем этапе.".