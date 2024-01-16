Непоседливых диких кошек скоро увидят харьковчане в экопарке (видео)

Восстановление вольера для сервалов — африканских хищных млекопитающих из семейства кошачьих — в харьковском экопарке находится на завершающем этапе.

Животные с нетерпением ждут возвращения в свой основной вольер, пишет пресс-служба экопарка в Facebook.

«Для этих непоседливых и любознательных мелких кошачьих хищников возможность находиться в центре внимания гостей экопарка, особенно детей, — это настоящая радость. И уже очень скоро они вернутся в свой родной дом», — говорится в публикации.

Видео: пресс-служба экопарка