Непоседливых диких кошек скоро увидят харьковчане в экопарке (видео)
Восстановление вольера для сервалов — африканских хищных млекопитающих из семейства кошачьих — в харьковском экопарке находится на завершающем этапе.
Животные с нетерпением ждут возвращения в свой основной вольер, пишет пресс-служба экопарка в Facebook.
«Для этих непоседливых и любознательных мелких кошачьих хищников возможность находиться в центре внимания гостей экопарка, особенно детей, — это настоящая радость. И уже очень скоро они вернутся в свой родной дом», — говорится в публикации.
Видео: пресс-служба экопарка
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: сервал, Харьков, экопарк;
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- • Дата публикации материала: 16 января 2024 в 19:36;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Восстановление вольера для сервалов — африканских хищных млекопитающих из семейства кошачьих — в харьковском экопарке находится на завершающем этапе.".