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Непосидючих диких кішок скоро побачать харків’яни в екопарку (відео)

Суспільство 19:36   16.01.2024
Олена Нагорна
Непосидючих диких кішок скоро побачать харків’яни в екопарку (відео)

Відновлення вольєра для сервалів – африканських хижих ссавців із сімейства котячих – у харківському екопарку знаходиться на завершальному етапі.

Тварини з нетерпінням чекають на повернення у свій основний вольєр, пише пресслужба екопарку у фейсбуці.

“Для цих непосидючих та допитливих дрібних котячих хижаків можливість перебувати у центрі уваги гостей екопарку, особливо дітлахів, – це справжня радість. І вже дуже скоро вони повернуться у свій рідний дім”, – йдеться у публікації.

Відео: пресслужба екопарку

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Січня 2024 в 19:36;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відновлення вольєра для сервалів – африканських хижих ссавців із сімейства котячих – у харківському екопарку знаходиться на завершальному етапі.".