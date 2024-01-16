Непосидючих диких кішок скоро побачать харків’яни в екопарку (відео)

Відновлення вольєра для сервалів – африканських хижих ссавців із сімейства котячих – у харківському екопарку знаходиться на завершальному етапі.

Тварини з нетерпінням чекають на повернення у свій основний вольєр, пише пресслужба екопарку у фейсбуці.

“Для цих непосидючих та допитливих дрібних котячих хижаків можливість перебувати у центрі уваги гостей екопарку, особливо дітлахів, – це справжня радість. І вже дуже скоро вони повернуться у свій рідний дім”, – йдеться у публікації.

Відео: пресслужба екопарку