Перших мавп повернули в екопарк під Харковом (відео)

У регіональний ландшафтний парк під Харковом почали повертати людиноподібних мавп. У свій вольєр вже заїхали шимпанзе.

“Усі ви пам’ятаєте, наскільки важко ми їх вивозили з-під обстрілів страшної весни 2022-го. На жаль, вижили тоді не всі – загинув шимпанзе та дві дівчинки-орангутани. Просто диво, що жертв не було більше, адже “прилітало” тоді багато разів на день“, – пише пресслужба екопарку у фейсбуці.

З того часу евакуйованих мавп утримують у Харківському зоопарку, деякі тварини дали потомство. В екопарку зазначили, що продовжать повертати приматів.

Відео: пресслужба екопарку