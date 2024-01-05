Перших мавп повернули в екопарк під Харковом (відео)
У регіональний ландшафтний парк під Харковом почали повертати людиноподібних мавп. У свій вольєр вже заїхали шимпанзе.
“Усі ви пам’ятаєте, наскільки важко ми їх вивозили з-під обстрілів страшної весни 2022-го. На жаль, вижили тоді не всі – загинув шимпанзе та дві дівчинки-орангутани. Просто диво, що жертв не було більше, адже “прилітало” тоді багато разів на день“, – пише пресслужба екопарку у фейсбуці.
З того часу евакуйованих мавп утримують у Харківському зоопарку, деякі тварини дали потомство. В екопарку зазначили, що продовжать повертати приматів.
Відео: пресслужба екопарку
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: обезьяны, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Січня 2024 в 10:22;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У регіональний ландшафтний парк під Харковом почали повертати людиноподібних мавп. У свій вольєр вже заїхали шимпанзе.".