Лемурів повернули в харківський екопарк: як звірята ласують бананами (відео)
Колекцію кільцехвостих або котячих лемурів повернули до екопарку під Харковом.
Вдома примати почуваються чудово, у них гарний апетит, і вони щодня отримують належне харчування, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку.
“Екопарк продовжує повертати найбільшу в Україні колекцію приматів. Наразі, як тільки були створені належні умови для утримання, ми привезли з вимушеної евакуації цих дуже симпатичних тварин. Вони дуже рухливі та добре йдуть на контакт з людьми, тому завжди були улюбленцями наших гостей“, – зазначають у пресслужбі.
Відео: пресслужба екопарку
Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: лемур, лемуры, Харків, экопарк;
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Грудня 2023 в 22:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колекцію кільцехвостих або котячих лемурів повернули до екопарку під Харковом.".