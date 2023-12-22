Лемурів повернули в харківський екопарк: як звірята ласують бананами (відео)

Колекцію кільцехвостих або котячих лемурів повернули до екопарку під Харковом.

Вдома примати почуваються чудово, у них гарний апетит, і вони щодня отримують належне харчування, пишуть у фейсбуці регіонального ландшафтного парку.

“Екопарк продовжує повертати найбільшу в Україні колекцію приматів. Наразі, як тільки були створені належні умови для утримання, ми привезли з вимушеної евакуації цих дуже симпатичних тварин. Вони дуже рухливі та добре йдуть на контакт з людьми, тому завжди були улюбленцями наших гостей“, – зазначають у пресслужбі.

Відео: пресслужба екопарку

Нагадаємо, напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. З 1 жовтня в основному парку проходив Бал хризантем. За даними пресслужби екопарку, територію, де відбувався захід, також вже розміновано.