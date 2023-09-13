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Традиційний Бал хризантем проведуть в екопарку під Харковом (відео)

Суспільство 21:14   13.09.2023
Олена Нагорна
Традиційний Бал хризантем проведуть в екопарку під Харковом (відео)

У харківському екопарку цьогоріч вирішили не відмовлятися від Балу хризантем, який до початку повномасштабної війни проводили щоосені.

“Зовсім скоро алеї та майданчики, які так довго залишалися порожніми, розквітнуть яскравими фарбами. Ми доклали всіх зусиль, щоб 1 жовтня за доброю традицією почалося чарівне свято, якого так не вистачало”, – повідомляється у фейсбуці регіонального ландшафтного парку.

На відео, яке опублікувала пресслужба, квітами прикрашають основний парк, який був значно пошкоджений внаслідок російських обстрілів.

Відео: пресслужба екопарку

Напередодні 1 червня цього року в екопарку офіційно повідомили про завершення розмінування першої локації – “Долини альпак”. В основному парку на той момент продовжували роботи сапери ДП «Укроборонсервіс», які знаходили на території вибухонебезпечні предмети, зокрема протитанкові міни. Засновник ландшафтного парку Олександр Фельдман прогнозував, що розмінування завершать у 2024 році.

Читайте також: Замість Балу хризантем: у харківському екопарку показали руйнування (фото)

Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У харківському екопарку цьогоріч вирішили не відмовлятися від Балу хризантем, який до початку повномасштабної війни проводили щоосені.".