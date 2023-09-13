Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)
В харьковском экопарке в этом году решили не отказываться от Бала хризантем, который до начала полномасштабной войны проводили каждую осень.
«Совсем скоро аллеи и площадки, которые так долго оставались пустыми, расцветут яркими красками. Мы приложили все усилия, чтобы 1 октября по доброй традиции начался волшебный праздник, которого так не хватало», — сообщается в Facebook регионального ландшафтного парка.
На видео, которое опубликовала пресс-служба, цветами украшают основной парк, значительно поврежденный в результате российских обстрелов.
Видео: пресс-служба экопарка
В преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. Основатель ландшафтного парка Александр Фельдман прогнозировал, что разминирование завершат в 2024 году.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 21:14;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В харьковском экопарке в этом году решили не отказываться от Бала хризантем, который до начала полномасштабной войны проводили каждую осень.".