Традиционный Бал хризантем проведут в экопарке под Харьковом (видео)

В харьковском экопарке в этом году решили не отказываться от Бала хризантем, который до начала полномасштабной войны проводили каждую осень.

«Совсем скоро аллеи и площадки, которые так долго оставались пустыми, расцветут яркими красками. Мы приложили все усилия, чтобы 1 октября по доброй традиции начался волшебный праздник, которого так не хватало», — сообщается в Facebook регионального ландшафтного парка.

На видео, которое опубликовала пресс-служба, цветами украшают основной парк, значительно поврежденный в результате российских обстрелов.

Видео: пресс-служба экопарка

В преддверии 1 июня этого года в экопарке официально сообщили о завершении разминирования первой локации — «Долины альпака». В основном парке на тот момент продолжали работы саперы ГП «Укроборонсервис», которые находили на территории взрывоопасные предметы, в частности, противотанковые мины. Основатель ландшафтного парка Александр Фельдман прогнозировал, что разминирование завершат в 2024 году.