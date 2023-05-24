Я мог умереть из-за хомячка: трагедии и открытие харьковского экопарка (сюжет)

На 1 июня в экопарке под Харьковом анонсировали открытие первой локации — «Долины альпака». Ранее там завершили разминирование и поселили животных: альпака, овец, лошадей и коз. Сейчас же перед входом строят наземное укрытие для посетителей. Как саперы обезвреживают российские мины, корреспонденты МГ «Объектив» увидели собственными глазами. А также поговорили с основателем Александром Фельдманом. Что сейчас с его коллекцией ретроавтомобилей, за какие средства планируют содержать экопарк, во сколько обойдется разминирование и какие два памятника установят перед входом? Истории работников, которые становились волонтерами, теряли близких и ежедневно рисковали собственными жизнями ради спасения животных. Обо всем этом в спецрепортаже МГ «Объектив».

Работники экопарка под Харьковом Светлана и Виталий Селевины говорят, что открытие — это доброе дело.

«Любое животное: козленка, барашка погладишь, и уже на душе хорошо становится. Все мы люди, к войне привыкли, а к миру тем более», — говорит Светлана.

«Долина альпака» — это открытая территория площадью до 4 гектаров. Она находится по другую от основной части экопарка сторону окружной. В «Долине», говорит основатель ландшафтного парка Александр Фельдман, не было таких интенсивных боевых действий.

«Мы откроем одну локацию, чтобы хотя бы детки могли получать удовольствие, общаться с животными. А здесь (в основной части парка — ред.) будет сначала разминирование, потом уборка», — отмечает Фельдман.

Будут ли предупреждать людей об опасности, если 1 июня они приедут в основной парк? Основатель говорит, что там всегда есть охрана и предупреждающие таблички.

Перед «Долиной альпака» к открытию планируют возвести наземное бомбоубежище. На территории высадили деревья, завезли цветы. По лугам гуляют альпака, пони, овцы и козлята, а вскоре должны вернуть птиц, вольеры для которых уже установлены. Светлана Селевина говорит, что животных привезли около месяца назад, а до того там работали саперы. Они уже завершили разминирование «Долины альпака», а по периметру — установили ограждение.

«Доставали взрывоопасные предметы различными методиками. Нашли там части кассет РСЗО «Ураган», «Смерч», а также две кассеты от РСЗО «Град», — рассказывает командир 3-й группы разминирования ГП «Укроборонсервис» Евгений Рашевский.

С саперами госпредприятия заключен контракт. Пиротехники ГСЧС сейчас сосредоточены на критической инфраструктуре. Да и на разминирование 140 гектаров экопарка одной бригаде чрезвычайников понадобилось бы более 19 лет.

«Машинным разминированием мы не можем заняться, потому что там лес. Вручную сапер за один световой день может проверить по нормативам до 10 квадратных метров. Один расчет из пяти человек будет работать там 7 тысяч дней», — комментировал ранее начальник ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Александр Волобуев.

Хотя работы затрудняют большое количество сооружений, конструкций и опавших листьев, саперы «Укроборонсервиса» планируют справиться раньше. Сроки не называют. Фельдман рассчитывает, что завершат в следующем году.

«Задача — быстро разминировать. Потому что кроме моего желания восстановить парк существует еще движение сталкеров. Люди собирали здесь грибы, цветы, приезжали на пикники. Мы не можем ждать, потому что боимся за их здоровье. У нас парк был бесплатным, таким и останется», — объясняет Фельдман.

Саперы показывают взрывоопасные предметы, которые находят в экопарке. Среди них — противотанковая мина ПТМ-4М. Пять таких уже уничтожили, шестую обезвреживают прямо на наших глазах. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

«Эту мину разбрасывают из кассетных боеприпасов. У нее есть парашют, на который она приземляется и становится в боевое положение. Если начинает качаться от какого-то воздействия, в ту же секунду происходит подрыв. Обезвреживание этого боеприпаса заключается в том, что к нему на очень маленькое расстояние, до сантиметра, подносится специальное устройство СФ-1. После этого начинается поджог», — рассказывает сапер ГП «Укроборонсервис» Игорь.

Взрывчатое вещество полностью выгорает в течение 15 минут, и мина становится безопасной, добавляет Евгений Рашевский. Россияне засыпали экопарк всеми возможными боеприпасами, ведь только эта территория отделяла их от позиций Сил обороны.

Экс-сотрудник харьковского экопарка, а ныне заместитель директора экопарка в селе Ковалевка Андрей Тиванюк отмечает, что захватчики и защитники стояли на расстоянии около 1,2 километра, и оккупанты часто наведывались на территорию ландшафтного парка.

В начале полномасштабной войны российские войска ежедневно атаковали позиции защитников Харькова из артиллерии. В экопарке оставалось более 5 тысяч животных. Светлана Селевина живет рядом, в поселке Лесное. Поэтому по зову сердца приходила сюда каждый день, чтобы покормить зверей. Тогда Виталий помогал жене как волонтер.

«Мы с мужем оставались. И еще одна женщина из поселка. А уже потом волонтеры нашлись. То есть в начале три человека было на весь зоопарк. Рисковали. Идешь и не знаешь — сейчас «прилеты» будут или позже», — вспоминает Светлана.

После первых вражеских атак и экопарк, и поселок Лесное остались без электричества, отопления и кое-где без мобильной связи.

«Даже в те дни, когда мы не имели возможности заехать, потому что нас не пускали военные, то они (Светлана и Виталий — ред.) приходили под обстрелами и сами кормили. Потому что мы оставляли еду. Это был такой квест на выживание людей и животных», — говорит директор экопарка Виталий Ильченко.

Эвакуация животных длилась несколько месяцев. В операции участвовали шестеро работников и еще четыре человека, которые взялись помочь.

«Прилетало все время. Я лежу — и они разрываются прямо у меня перед лицом, в землю втыкаются. Огонь, земля! Летят все эти обломки, падают ветки. Тогда было осознание, что можно умереть. А после привыкли. Примеры героизма, видимо, были каждый день. Потому что ехать и спасать хомячка… Я мог умереть из-за какого-то хомячка. Каждый из нас был герой, который рисковал. Может, кто-то нас назовет и глупыми. Но мы не могли поступить иначе. Эти животные ждали, когда мы им поможем», — вспоминает экс-сотрудник экопарка Андрей Тиванюк.

До начала полномасштабной войны в экопарке было около 400 работников, рассказывает Фельдман.

«99% сбежали. Я никого не виню. До начала вторжения остался Виталий Ильченко, директор парка, я и несколько волонтеров. Будет сделан монумент в честь тех, кто выжил и спасся. И будет второй монумент в честь людей, которые здесь погибли», — сообщил основатель экопарка.

В экопарке в результате агрессии РФ погибли шесть человек. Среди них — 15-летний сын Светланы и Виталия Денис. Трагедия произошла в мае, когда эвакуация животных уже завершалась.

«Семья не могла иметь детей. 15 лет боролись и, наконец, ребенка родили. Волонтеры обычно не брали сына с собой. А тут он поехал, и снаряд упал рядом», — рассказал Фельдман.

«Этот день мне снится каждый день уже целый год, — вспоминает Светлана, — Словами не передать, а слезами не выплакать. Это единственный мой ребенок. Сначала я его не брала, но он боялся дома сам сидеть и попросил взять его с собой. Несколько раз сходили. Он и обезьян кормил, и лошадок. Везде ходили вместе, были рядом… Врагу не пожелаешь, что они натворили. Прощения им нет!»

Трое работников экопарка погибли в результате обстрелов. Еще двоих мужчин оккупанты расстреляли и бросили тела в заброшенном туалете.

«Эти территории — это бывшие пионерлагеря, — говорит директор экопарка Виталий Ильченко. — И они думали, что это, возможно, уже военные базы. То есть были сбиты с толку. Они наших сотрудников запугивали, избивали. Двоих ребят взяли в плен. Мы не могли их найти, и только через некоторое время нашли забаррикадированными в помещении туалета. Военные профессионалы нам сказали, что они были в упор застрелены из оружия, которое есть только у россиян».

По оценкам Фельдмана, в экопарке разрушено 80-90% зданий и сооружений. Основатель показывает вольер, в стекле которого можно увидеть отверстия от пуль.

«Здесь жили мини-животные. Детки могли подойти, фотографироваться, брать их на руки. Они (россияне — ред.) просто расстреляли вольер. Это не снаряды. Они просто как в тире — стояли и убивали животных», — уверен Фельдман.

Уничтожили захватчики и деревья, некоторым из которых — по несколько сотен лет. Среди них — олива, ровесница Харькова, которую привезли в экопарк в 2021 году из Италии.

«Дереву 370 лет. Олива цвела, рожала и погибла из-за обстрелов. Тепло к ней не подавалось, и она от обломков и от морозов замерзла. Мы ждем, что, возможно, произойдет чудо, и пойдут ростки от корня», — надеется основатель экопарка.

Фельдман рассказывает, что сейчас не имеет возможности собственными силами содержать свой социальный проект, ведь в результате обстрелов Салтовки была уничтожена значительная часть его бизнеса — 60% ТЦ «Барабашово». Поэтому принимают помощь от украинских и международных организаций. Свою коллекцию ретроавтомобилей, часть которых повреждена, основатель экопарка продает. Потенциальный покупатель всех машин нашелся во Львове.

«Все деньги пойдут на восстановление экопарка. Все до копейки. Людям на зарплаты, на поддержку», — отмечает основатель.

Разминирование экопарка, по предварительным подсчетам, обойдется в более чем 5 миллионов гривен, говорит Фельдман. Сейчас заключен договор на 300 тысяч.

Светлана с мужем на какое-то время выезжала в Волынскую область — там знакомые помогли с жильем. Но тянуло домой, поэтому вернулись. Виталий недавно также трудоустроился в экопарк, ведь его предыдущее место работы — цех по производству мебели — захватчики уничтожили.

«Относительно зарплаты пока ничего не изменилось. Что я получала до войны, то сейчас и платят. Единственное, что цены выросли», — говорит Светлана.

Сейчас есть возможность платить зарплаты около десяти работникам, поэтому пока штат будет таким, признается Фельдман.

«Мы потихоньку набираем снова людей. Трудно очень материально, поскольку бизнес уничтожен весь. И мы по мере нахождения денег подыскиваем людей», — добавляет он.

Андрей Тиванюк сейчас занимается животными, эвакуированными в экопарк под Полтавой. Козел, которого мужчина выносил на плечах, на новом месте обзавелся потомством.

«Я его вел, но он отказывался идти. Просто падал и лежал. Если бы я его сюда дотащил, то остались бы одни рожки и ножки. Он стерся бы. Поэтому я его положил на плечи, он весил где-то 70 килограммов, и километра 3-4 с ним шел», — вспоминает Андрей.

Некоторые животные, вольеры которых были разрушены, разбежались. Поэтому их пытались ловить и эвакуировать. Домой к Светлане наведывался дикобраз.

«Какие-то животные разбежались, какие-то вернулись. Их потом отлавливали. Дикобраз из экопарка ко мне домой приходил поесть. Царапался, в дверях дырку выгрыз и убежал», — рассказывает работница.

Из 5 тысяч животных не удалось спасти несколько сотен. Копытных, птиц и копибаров вывезли в экопарк под Полтавой, часть кошачьих — в Одессу и Киев. В Харьковском зоопарке остаются человекообразные обезьяны, львы и ягуары.

«Больше всего погибло приматов, копытных и птиц. Большинство от взрывов снарядов. Разрывы сердца. Разбивались даже о вольеры. Кошачьих меньше всего погибло», — говорит Виталий Ильченко.

Фельдман хочет восстановить экопарк на всей его территории и вернуть всех выживших животных. Часть сооружений придется переделывать, потому что отстроить их невозможно. Вольер человекообразных обезьян рассчитывают сохранить.

«Мы нацелены на стопроцентное восстановление», — говорит основатель экопарка.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»