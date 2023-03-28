Только экопарк под Харьковом 5 саперов будут разминировать 19 лет — Волобуев

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Харьковской области ежедневно получает от 300 до 800 заявок на разминирование. Но саперы физически не имеют возможности изъять все опасные предметы. Площадь потенциально заминированной территории области составляет 1,25 миллиона гектаров.

На брифинге в качестве примера начальник облуправления ГСЧС Александр Волобуев привел экопарк под Харьковом, который занимает 140 гектаров. По его словам, один расчет саперов в составе пяти человек будет разминировать эту территорию более 19 лет.

«Машинным разминированием мы там не можем заняться, потому что там лес. Вручную сапер за один световой день может проверить по нормативам до 10 квадратных метров. Мы посчитали так, что один расчет из пяти человек (саперы по одному не ходят) будет работать там 7000 дней. Понимаете всю сложность? 140 гектаров. Площадь потенциально заминированных земель — почти миллион 250 тысяч гектаров. То есть, чтобы вы понимали, что это очень сложно», — пояснил Волобуев.

Поэтому сейчас, по его словам, первоочередная задача — разминирование критической инфраструктуры и линий электропередач для того, чтобы восстановить электроснабжение на деоккупированных территориях.