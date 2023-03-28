Тільки екопарк під Харковом 5 саперів розміновуватимуть 19 років – Волобуєв

Державна служба з надзвичайних ситуацій Харківської області щоденно отримує від 300 до 800 заявок на розмінування. Але сапери фізично не мають змоги вилучити всі небезпечні предмети. Площа потенційно замінованої території області складає 1,25 мільйона гектарів.

На брифінгу начальник облуправління ДСНС Олександр Волобуєв навів як приклад екопарк під Харковом, що займає 140 гектарів. За його словами, один розрахунок саперів у складі п’яти осіб розміновуватиме цю територію понад 19 років.

“Машинним розмінуванням ми там не можемо зайнятися, бо там ліс. Вручну сапер за один світловий день може перевірити за нормативами до 10 квадратних метрів. Один розрахунок із п’яти осіб (сапери по одному не ходять) буде працювати там 7000 днів. Розумієте всю складність? 140 гектарів. Площа потенційно замінованих земель – майже мільйон 250 тисяч гектарів. Тобто щоб ви розуміли, що це дуже складно”, – пояснив Волобуєв.



Тому зараз, за ​​його словами, першочерговим завданням є розмінування критичної інфраструктури та ліній електропередач для того, щоб відновити електропостачання на деокупованих територіях.