Небезпечно для життя: харків’ян просять не ходити в екопарк цієї весни

Харків’ян та гостей міста закликають не відвідувати цієї весни екопарк, тому що його територія потребує масштабних робіт з розмінування.

Відповідне звернення опублікував засновник екопарку нардеп Олександр Фельдман.

“Ми завжди були раді нашим численним гостям, які протягом багатьох років відкривали весняно-літній сезон у парку. Але цього року, будь ласка, зачекайте. Не наражайте на небезпеку своє життя і життя ваших дітей. Сьогодні територія екопарку потребує масштабних робіт з розмінування”, — написав він.

Фельдман також запевнив, що місцева влада робить все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити регіон від ворожих мін та снарядів, зокрема залучаючи іноземні компанії.