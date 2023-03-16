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Небезпечно для життя: харків’ян просять не ходити в екопарк цієї весни

Суспільство 20:15   16.03.2023
Елена Нагорная
Небезпечно для життя: харків’ян просять не ходити в екопарк цієї весни

Харків’ян та гостей міста закликають не відвідувати цієї весни екопарк, тому що його територія потребує масштабних робіт з розмінування.

Відповідне звернення опублікував засновник екопарку нардеп Олександр Фельдман.

“Ми завжди були раді нашим численним гостям, які протягом багатьох років відкривали весняно-літній сезон у парку. Але цього року, будь ласка, зачекайте. Не наражайте на небезпеку своє життя і життя ваших дітей. Сьогодні територія екопарку потребує масштабних робіт з розмінування”, — написав він.

Фельдман також запевнив, що місцева влада робить все можливе для того, щоб якнайшвидше очистити регіон від ворожих мін та снарядів, зокрема залучаючи іноземні компанії.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Березня 2023 в 20:15;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’ян та гостей міста закликають не відвідувати цієї весни екопарк, тому що його територія потребує масштабних робіт з розмінування.".