Розмінувати «Фельдман Екопарк» під Харковом допоможуть іноземні компанії

Під час виїзного засідання Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування обговорили засмічення мінами та снарядами «Фельдман Екопарку».

Екопарк розташований на території регіонального ландшафтного парку. На його теренах окупанти знищили всі лінії електропередач, загинули тварини та птахи, що жили там. Територія і досі засмічена вибухонебезпечними предметами. Щоб почати відновлення екопарку, необхідно проводити розмінування.

«Наразі близько 20 іноземних фірм проходять процедуру отримання дозволу на розмінування територій нашої країни. Незабаром мають отримати усю необхідну документацію та долучитися до роботи з нашими піротехнічними підрозділами. Вони, зокрема, допомагатимуть у розмінуванні “Фельдман Екопарку”», – зазначив заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації Євген Іванов.

Територію парку треба розмінувати у найкоротші терміни, оскільки люди, незважаючи на перестороги, продовжують відвідувати зелені зони, додав секретар Комітету з питань екологічної політики та природокористування, засновник екопарку Олександр Фельдман,

«Дуже великий лісоповал. Багато дерев впало від вибухів чи побиті снарядами. Ми допоможемо прибрати такі дерева і передамо їх лісникам», – зазначив Олександр Фельдман.