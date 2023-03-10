Разминировать «Фельдман Экопарк» под Харьковом помогут иностранные компании

В ходе выездного заседания Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования обсудили засорение минами и снарядами «Фельдман Экопарка».

Экопарк находится на территории регионального ландшафтного парка. На его территории оккупанты уничтожили все линии электропередач, погибли живущие там животные и птицы. Территория до сих пор засорена взрывоопасными предметами. Чтобы начать восстановление экопарка, необходимо разминировать территорию.

«В настоящее время около 20 иностранных фирм проходят процедуру получения разрешения на разминирование территорий нашей страны. Вскоре должны получить всю необходимую документацию и присоединиться к работе с нашими пиротехническими подразделениями. Они, в частности, будут помогать в разминировании «Фельдмана Экопарка»», – отметил заместитель начальника Харьковской областной военной администрации Евгений Иванов.

Территорию парка нужно разминировать в кратчайшие сроки, поскольку люди, несмотря на предостережения, продолжают посещать зеленые зоны, добавил секретарь Комитета по вопросам экологической политики и природопользования, основатель экопарка Александр Фельдман.

«Очень большой лесоповал. Многие деревья упали от взрывов или разбиты снарядами. Мы поможем убрать такие деревья и передадим их лесникам», – отметил Александр Фельдман.