Полякам показали, что военные РФ натворили в экопарке под Харьковом (видео)

Работники экопарка под Харьковом приняли коллег из Польши, которые ранее помогали с кормами для животных, и показали им, что натворил на территории зверинца российский агрессор.

Об этом рассказали в пресс-службе экопарка и в очередной раз отметили, что планируют восстановить объект природно-заповедного фонда в максимально сжатые сроки.

Видео: пресслужба экопарка

10 февраля в экопарке сообщали, что продолжается процесс разминирования территории, которому в частности мешает большое количество поваленных деревьев.