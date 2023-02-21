Полякам показали, что военные РФ натворили в экопарке под Харьковом (видео)
Работники экопарка под Харьковом приняли коллег из Польши, которые ранее помогали с кормами для животных, и показали им, что натворил на территории зверинца российский агрессор.
Об этом рассказали в пресс-службе экопарка и в очередной раз отметили, что планируют восстановить объект природно-заповедного фонда в максимально сжатые сроки.
Видео: пресслужба экопарка
10 февраля в экопарке сообщали, что продолжается процесс разминирования территории, которому в частности мешает большое количество поваленных деревьев.
Читайте также: Экопарк под Харьковом готовят к отстройке и уже вернули часть животных (видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Полякам показали, что военные РФ натворили в экопарке под Харьковом (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 21:12;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники экопарка под Харьковом приняли коллег из Польши, которые ранее помогали с кормами для животных, и показали им, что натворил на территории зверинца российский агрессор.".