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Полякам показали, что военные РФ натворили в экопарке под Харьковом (видео)

Общество 21:12   21.02.2023
Елена Нагорная
Полякам показали, что военные РФ натворили в экопарке под Харьковом (видео)

Работники экопарка под Харьковом приняли коллег из Польши, которые ранее помогали с кормами для животных, и показали им, что натворил на территории зверинца российский агрессор.

Об этом рассказали в пресс-службе экопарка и в очередной раз отметили, что планируют восстановить объект природно-заповедного фонда в максимально сжатые сроки.

Видео: пресслужба экопарка

10 февраля в экопарке сообщали, что продолжается процесс разминирования территории, которому в частности мешает большое количество поваленных деревьев.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 февраля 2023 в 21:12;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работники экопарка под Харьковом приняли коллег из Польши, которые ранее помогали с кормами для животных, и показали им, что натворил на территории зверинца российский агрессор.".