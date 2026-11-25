Новая услуга: выписку о несудимости в Харькове теперь можно заказать в ЦПАУ
В любом центре предоставления административных услуг Харькова теперь можно заказать выписку о несудимости. Документ может потребоваться для трудоустройства, обучения за границей или оформления вида на жительство.
Как сообщили в ЦПАУ Харькова, для получения документа необходимо лично обратиться в любой центр независимо от места регистрации и подать заявление. При себе нужно иметь паспорт и РНОКПП.
Также выписку можно заказать онлайн через портал или приложение «Дія» и сервис МВД «Единое окно граждан».
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Напомним, чиновница ЦПАУ в Харьковской области получила подозрение. Следствие считает, что она причастна к масштабной схеме незаконного захвата сельскохозяйственных угодий.