Чиновница ЦПАУ на Харьковщине получила подозрение: подробности дела

Общество 13:18   18.03.2026
Виктория Яковенко
Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного захвата сельскохозяйственных угодий. Следствие считает, что к ней причастна чиновница управления ЦПАУ одного из городских советов Богодуховского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, частное агропредприятие имело законное право аренды на 60 земельных участков общей площадью более 270 гектаров, расположенных на территории Шевченковского поселкового совета.

«Однако в мае 2025 года к заведующей сектором государственной регистрации ЦПАУ обратилась женщина с просьбой помочь в скорейшем оформлении прав на эти земли. Она приносила готовые договоры субаренды и просила зарегистрировать на их основе десятки участков в пользование двум другим фермерским хозяйствам. При этом она не имела никаких официальных полномочий представлять интересы агрофирм», — установили правоохранители.

В прокуратуре добавили: фигурантка, вопреки требованиям закона, не проверила личность заявительницы и наличие разрешений от настоящих владельцев предприятий. Вместо этого, без присутствия реальных руководителей фирм, она внесла изменения в Госреестр вещных прав: к двум фермерским хозяйствам перешло право субаренды на 60 земельных участков общей площадью более 270 га.

«Чиновницу не остановило даже то, что на часть земель субаренда была запрещена законом. Одно из таких противоправных решений было официально аннулировано Минюстом в феврале 2026 года. После этого чиновнице на месяц заблокировали доступ к реестру. В результате махинаций регистратора частное агропредприятие фактически утратило право пользования участками», — отметили правоохранители.

Женщине вручили подозрение по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной лицом, имеющим право доступа к ней, повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 362 УКУ).

В прокуратуре подчеркнули, что в суде будут просить отстранить фигурантку от занимаемой должности.

Читайте также: Обещал продать велосипед: мужчина обманул знакомого на Харьковщине

Популярно
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову
Есть пострадавший и погибший: враг вновь ударил по Харькову
18.03.2026, 11:36
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 18 марта 2026: какой праздник и день в истории
18.03.2026, 06:00
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
На «Интерсити» из Киева в Харьков больше не доехать? Объяснение УЗ, надолго ли
18.03.2026, 12:22
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
Новости Харькова — главное 18 марта: удары, изменения в движении «Интерсити»
18.03.2026, 14:32
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
Ночью враг ударил по Харькову, начался пожар – детали
18.03.2026, 07:15
В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
В четверг в Харькове и области будет опасно: предупреждение синоптиков
18.03.2026, 14:03

Новости по теме:

03.03.2026
В Харькове задержали экс-сотрудника ТЦК: считают, что помогал уклонистам
03.03.2026
За кражу кабелей из подвала мужчина может «сесть» на восемь лет
02.03.2026
Избил курсанта и сбежал — ГБР сообщило о подозрении командиру из ХНУВС
27.02.2026
Использовали химоружие во время штурма Волчанска: подозрения оккупантам
26.02.2026
У военнослужащего исчезли $1800: кого подозревает полиция Харьковщины


