Чиновница ЦПАУ на Харьковщине получила подозрение: подробности дела

Правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного захвата сельскохозяйственных угодий. Следствие считает, что к ней причастна чиновница управления ЦПАУ одного из городских советов Богодуховского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, частное агропредприятие имело законное право аренды на 60 земельных участков общей площадью более 270 гектаров, расположенных на территории Шевченковского поселкового совета.

«Однако в мае 2025 года к заведующей сектором государственной регистрации ЦПАУ обратилась женщина с просьбой помочь в скорейшем оформлении прав на эти земли. Она приносила готовые договоры субаренды и просила зарегистрировать на их основе десятки участков в пользование двум другим фермерским хозяйствам. При этом она не имела никаких официальных полномочий представлять интересы агрофирм», — установили правоохранители.

В прокуратуре добавили: фигурантка, вопреки требованиям закона, не проверила личность заявительницы и наличие разрешений от настоящих владельцев предприятий. Вместо этого, без присутствия реальных руководителей фирм, она внесла изменения в Госреестр вещных прав: к двум фермерским хозяйствам перешло право субаренды на 60 земельных участков общей площадью более 270 га.

«Чиновницу не остановило даже то, что на часть земель субаренда была запрещена законом. Одно из таких противоправных решений было официально аннулировано Минюстом в феврале 2026 года. После этого чиновнице на месяц заблокировали доступ к реестру. В результате махинаций регистратора частное агропредприятие фактически утратило право пользования участками», — отметили правоохранители.

Женщине вручили подозрение по факту несанкционированного изменения информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной лицом, имеющим право доступа к ней, повторно (ч.ч. 1, 3 ст. 362 УКУ).

В прокуратуре подчеркнули, что в суде будут просить отстранить фигурантку от занимаемой должности.